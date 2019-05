corrieredellosport

(Di giovedì 9 maggio 2019)- Bisognerà attendere ancora per conoscere il nome del nuovo allenatore della. Per capire come finirà con Gasperini bisognerà aspettare la fine della stagione, ma intanto Baldini da Londra ...

SerieANewsUN : ?? Roma, fascino Wenger. E spuntano nomi nuovi ?? Baldini è un grande estimatore del tecnico ex Arsenal, piace anch… - pieralban23 : @MustErminea @Dianora1982 Roma e Verona città storiche, Montréal il fascino della grandissima città che vive 24 ore… -