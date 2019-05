Ricerca | Del Negro | “Italia ha una nave polare”

Festa della Mamma : torna l’Azalea della Ricerca di Airc : L'infanzia e l'adolescenza #1L'infanzia e l'adolescenza #2Tra i 20 e i 40 anni #1Tra i 20 e i 40 anni #2Tra i 40 e i 50 anni #1Tra i 40 e i 50 anni #2Tra i 50 e i 60 anni #1Tra i 50 e i 60 anni #2Oltre i 60 anni #1Oltre i 60 anni #2Domenica per la Festa della Mamma, alla vostra non regalate un mazzo di rose rosse, ma un’azalea. In 3.700 piazze italiane, infatti, torna l’iniziativa “L’Azalea della Ricerca”, con la quale da 35 ...

Il camper dell’Inps che va alla Ricerca di chi ha bisogno del reddito di cittadinanza : Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, annuncia il lancio di una nuova iniziativa dell'istituto di previdenza: un camper andrà in giro per alcuni posti nevralgici delle città italiane in cerca di persone che potrebbero accedere al reddito di cittadinanza, ma, magari, non ne erano a conoscenza.

Wikipedia sulla Luna : alla Ricerca dell'enciclopedia digitale perduta : La portava con sé il lander israeliano Beresheet che si è schiantato sul suolo Lunare. Oltre 30 milioni di pagine che nel futuro qualcuno potrebbe ritrovare in un cratere

Due brevetti UNITrento nella vetrina della migliore Ricerca italiana : ... è promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, e organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo ...

Google annuncia il potenziamento della Ricerca con una spiccata attenzione ai podcast : Ha voluto aprire il Google I/O 2019, Sundar Pichai, toccando il core di Google, quello da cui è partito tutto parecchi anni fa: la ricerca L'articolo Google annuncia il potenziamento della ricerca con una spiccata attenzione ai podcast proviene da TuttoAndroid.

L’Azalea della Ricerca della Fondazione AIRC colora 3.700 piazze per rendere i tumori femminili sempre più curabili : Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna in tutta Italia L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, fiore simbolo della battaglia contro i tumori femminili. Da trentacinque anni le piante di azalea sbocciano per portare nuova linfa al lavoro dei Ricercatori impegnati a rendere queste forme di cancro sempre più curabili. Dai grandi centri urbani ai piccoli comuni di provincia, ventimila volontariAIRCscenderanno in circa ...

Tumori : Italia leader nel mondo della Ricerca sull’immuno-oncologia : L’Italia è leader a livello internazionale nelle ricerche sull’immuno-oncologia, che sta cambiando le prospettive di cura in molti Tumori in fase avanzata. Il nostro Paese è fra i primi al mondo nelle sperimentazioni in questo campo, che rientra nell’oncologia di precisione, un approccio che mira a offrire il farmaco “giusto” al paziente “giusto” al momento “giusto”, migliorandone così l’efficacia e la qualità di vita. E Bristol-Myers Squibb, ...

Tumori : torna l’Azalea della Ricerca Airc - a Milano in piazza 4 giorni : tornano in tutta Italia le Azalee dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, che ogni anno in occasione della Festa della mamma organizza la vendita benefica dei fiori alleati della lotta ai Tumori femminili. “Contro il cancro, io ci sono” è il motto della manifestazione in programma lungo la Penisola domenica 12 maggio (per conoscere la piazza più vicina cliccare su Airc.it o chiamare il numero ...

Al via "InnovAgorà" la piazza dei brevetti della Ricerca italiana : Fino all'8 maggio il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ospita tecnologie e brevetti nati nel mondo della ricerca pubblica, con l'obiettivo di farli conoscere ai ...

Alla Ricerca della bimba che ha dato i capelli alla "Barbie deportata" : Andrea Cuomo Esame del Dna sulla chioma di una bambola fabbricata coi resti di una vittima del lager Chi è la ragazzina ebrea che fu uccisa nel 1941 nel campo di sterminio di Auschwitz e che ha continuato a vivere attraverso i suoi capelli, «trapiantati» su una bambola arrivata fino a noi? È una storia triste, lacrimosa e bellissima, quella della «Barbie dello sterminio», raccontata in questi giorni da un quotidiano turco, lo ...

Economia circolare - il piano della Regione per ridurre i rifiuti : con l'aiuto della Ricerca : Relatrice del pacchetto Ue sull'Economia circolare, che prevede un piano in 54 azioni, è stata una parlamentare di Firenze. L'obiettivo della Toscana, ribadisce la Regione, è condividere con il mondo ...

Ricerca - sul lettino del dottore : dalla voce prevede le malattie mentali : La nostra voce parla di noi e dice molto più quanto immaginiamo, perfino quello che non possiamo esprimere perché non lo sappiamo. Ad esempio può svelare il rischio di una malattia che ancora non esiste, ma che potrebbe colpirci in futuro: una demenza come l’Alzheimer, una psicosi come la schizofrenia, la depressione o un altro problema mentale. Per prevedere queste condizioni, e controllare l’effetto di una terapia precoce e mirata, ...

Dopo il Brasile - i Ricercatori del Pascale sbarcano in Corea : Un mese Dopo il Brasile, il Pascale sbarca in Corea aggiungendo un altro tassello nel processo di internazionalizzazione avviata dalla direzione Bianchi e che in meno di tre anni ha spaziato dalla ...

ERC - 54 premi Proof of Concept per sondare potenziale della Ricerca : Roma, 3 mag., askanews, - In tutto sono 54 i vincitori di ERC Proof of Concept Grants che potranno contare su un contributo aggiuntivo di 150mila euro per esplorare il potenziale sociale o commerciale ...