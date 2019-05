Produzione industriale | il boom della farmaceutica non dipende dalla Brexit Export e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Nell’ultimo comunicato Istat sulla, riferito a febbraio, l’ottava casella brillava particolarmente. Nel contesto di un’inattesa ripresa dell’attività manifatturiera, l’industriaè riuscita a mettere a segno un +11% rispetto allo stesso mese del 2018. Un progresso che si ridimensiona al 5,3% correggendo il dato per il diverso numero di giorni lavorati, ma comunque testimonia il dinamismo del comparto. La“pesa” sull’indice complessivo per un relativamente modesto 3%. Dunque, per quanto forte, si tratta di una spinta che impatta in maniera modesta sulle performance complessivenostra manifattura. Qualcuno ha voluto leggere questo balzo come l’effetto di un “panico da”. In sostanza in vista di un possibile esito traumatico delle trattative la Gran Bretagna avrebbe fatto incetta di farmaci, molti dei quali prodotti in Italia da ...

