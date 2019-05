Primo volo plastic free | Qantas elimina 100 mln di articoli

Pallavolo – Azzurri al lavoro a Roma per il Primo collegiale : i convocati di Blengini : Gli Azzurri della Pallavolo al lavoro a Roma per il primo collegiale stagionale primo collegiale stagionale per la Nazionale Maschile Seniores che lavorerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, dal 5 al 10 maggio. Questi i sedici atleti convocati dal CT Gianlorenzo Blengini che si ritroveranno nella serata di domenica 5 maggio: Andrea Argenta, Federico Bonami, Edoardo Caneschi, Oreste Cavuto, Davide Gardini, ...

Pallavolo – Primo colpo di mercato per la Millenium Brescia : trovata l’intesa con la bresciana Camilla Mingardi : Millenium comunica di aver trovato l’accordo con l’atleta Camilla Mingardi per la stagione 2019-20 nel campionato di serie A1, giovedì alle 18.00 la presentazione presso la Savallese Trasporti insieme a Francesca Parlangeli Bresciana di Collebeato, classe 1997, la nuova Leonessa compirà ventidue anni il prossimo 19 ottobre e la scorsa stagione ha giocato alla Zanetti Bergamo dove è stata avversaria della Millenium. Alta 186 centimetri, ...

Un amore così grande : trama - cast curiosità del Primo film con Il volo : In occasione della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, in prima serata dalle 21.25 in poi, Canale 5 trasmette il primo film in cui sono protagonisti i ragazzi de Il volo, una pellicola dal titolo Un amore così grande, uscita nei cinema di tutta Italia nel 2018 e in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia di Mediaset. Un amore così grande: trailer Un amore così grande: trama Dopo la morte della madre, Vladimir parte dalla Russia ...

Il Primo volo dell'aereo più grande del mondo : primo test in volo, nei cieli della California, per l'aereo più grande del mondo, il colossale Stratolaunch con due fusoliere e sei motori del tipo usato dai Boeing 747. Nel suo battesimo dell'aria, il gigante ha sorvolato il deserto di Mojave. E' stato progettato dalla "Scaled Composites" per trasportare nello spazio e sganciare un razzo vettore, che a sua volta trasporti un satellite. Questo metodo semplificherebbe di molto la ...

Airbus A350 XWB - Type Certification in Giappone. Primo volo commerciale JAL a settembre : Alla fine di marzo 2019, la famiglia A350 XWB aveva ricevuto 890 ordini fermi da 50 clienti in tutto il mondo , rendendolo così uno dei velivoli widebody di maggior successo di sempre.

Il Primo volo dell'aereo più grande del mondo : primo test in volo, nei cieli della California, per l'aereo più grande del mondo, il colossale Stratolaunch con due fusoliere e sei motori del tipo usato dai Boeing 747. Nel suo battesimo dell'aria, il gigante ha sorvolato il deserto di Mojave. E' stato progettato dalla "Scaled Composites" per trasportare nello spazio e sganciare un razzo vettore, che a sua volta trasporti un satellite. Questo metodo semplificherebbe di molto la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : Diana Bacosi disputa un ottimo Primo turno di qualifica nello Skeet : Ci si aspettava un segnale ed è arrivato. La campionessa olimpica Diana Bacosi, dopo un inizio di stagione culminato nel 13esimo posto ad Acapulco, reagisce disputando un consistente primo turno di qualifica nel concorso di Skeet femminile in corso di svolgimento ad Al Ain; valido per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo 2019. La shooter umbra infatti – dopo tre serie – occupa virtualmente la seconda posizione del ...

Sondaggio - supermedia YouTrend : Primo scivolone per la Lega e Matteo Salvini - le cifre : Tempo di sondaggi proposti da Lorenzo Pregliasco, di YouTrend, presenta durante Omnibus di La7. Ecco la supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 12 aprile. Si tratta della prima settimana di rilevazione in cui la Lega cala nelle rilevazioni delle intenzioni di voto. Nel dettaglio: oggi