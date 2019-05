Prime denunce per la gazzarra anti-rom a Casal Bruciato | anche per chi ha gridato ' Ti

A Casal Bruciato arrivano le Prime denunce : anche per chi ha urlato ‘Ti stupro’ : Roma – Sono scattate le prime denunce per le proteste dei giorni scorsi in via Satta, a Casal Bruciato, contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom. Non e’ al momento chiaro quante siano le persone denunciate, ma di sicuro tra i soggetti identificati c’e’ anche chi ha rivolto la frase “Ti stupro” all’indirizzo della madre rom con in braccio un bambino, mentre veniva scortata dal ...