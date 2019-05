Predator | Hunting Grounds arriverà su PS4 il prossimo anno

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Durante lo State of Play che si è tenuto pochi minuti fa, Sony ha mostrato un nuovo titolo multiplayer chesu PlayStation 4 a partire dal 2020.In collaborazione con 20th Century Fox ed Illfonic, creatori di Friday the 13th: The Game, Sony ha presentato, una nuova esperienza multigiocatore competitiva online.Sarete in grado di giocare in una squadra d'élite per completare un'operazione preliminare mentre ilvi caccia senza pietà. Oppure potete scegliere di essere voi ilarmato di tutte le micidiali armi aliene ed inseguire così la vostra preda.Leggi altro...

