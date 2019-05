Playoff NBA | Durant sorride | lo stiramento è lieve | può tornare in questi playoff

Playoff NBA - James Harden finisce sotto accusa : è scomparso nel quarto quarto : L'anno scorso il rammarico di Houston si è chiamato Chris Paul, infortunatosi a 22 secondi dalla fine di gara-5 della finale di conference contro Golden State, e quindi costretto a saltare sia la ...

Playoff NBA - Steve Kerr cita Jurgen Klopp : 'Siamo stati dei f...i giganti' : Una delle più importanti della storia di quello sport. E dopo la partita il loro allenatore, Jurgen Klopp, ha sottolineato come i ragazzini di Liverpool, i tifosi più giovani della squadra ...

Nba - Playoff : Milwaukee vola in finale a Est - Golden State sul 3-2 con Houston : Milwaukee chiude i conti con Boston in gara-5 e stacca il biglietto per le finali di Conference, a Est , dopo 18 anni di assenza. I Bucks, che mandano sette uomini in doppia cifra, si impongono 116-91 ...

Nba Playoff - Milwaukee elimina Boston. Golden State-Houston 3-2 : ROMA - In NBA è arrivato il primo verdetto delle semifinali di conference: i Boston Celtics sono fuori dai Playoff, passa il turno Milwaukee . Dopo aver perso gara 1, i Bucks hanno rialzato la testa e ...

Playoff NBA - Golden State domina - soffre e batte Houston in volata : è 3-2 nella serie : Golden State Warriors-Houston Rockets 104-99 Gli Warriors vincono una partita in volata, dominata a lungo nel primo tempo, sofferta nel terzo quarto in cui sono stati costretti a rinunciare a Kevin ...

Basket - Playoff NBA 2019 : Milwaukee è in finale - Boston crolla in gara-5. Golden State ritorna avanti contro Houston : I Milwaukee Bucks sono la prima squadra a raggiungere la finale di conference nei Playoff NBA 2019. Altra grande prestazione della squadra di coach Mike Budenholzer, che domina gara-5 contro i Boston Celtics per 116-91 e chiude la serie in proprio favore sul 4-1. Milwaukee torna in finale dall’ultima volta datata 2001, quando perse 4-3 in gara sette contro Philadelphia. Finisce, dunque, la stagione di una Boston che sembrava essere ad ...

Playoff NBA – Antetokounmpo trascina Milwaukee ed elimina Boston - Golden State stende Houston e torna avanti 3-2 : Milwaukee stacca il pass per la finale di Conference stendendo 4-1 Boston, Golden State invece deve ancora sudare per eliminare Houston Milwaukee si qualifica per la finale di Conference, lo fa battendo nettamente Boston in Gara-5 e chiudendo così la serie sul punteggio di 4-1. Il solito Antetokounmpo fa il bello e il cattivo tempo nella difesa dei Celtics, piazzando 20 punti e 8 assist nel 116-91 che permette ai Bucks di accedere al turno ...

Playoff NBA : Kevin Durant e l'infortunio nel 3° quarto di gara-5 contro Houston : La notizia che non ti aspetti, quella che da appassionato non vorresti mai leggere. Kevin Durant, il protagonista principale in casa Warriors della sfida contro Houston e in generale in questi Playoff,...

Playoff NBA - T.J. McConnell e 'il trilione' da record di gara-5 : un'impresa leggendaria : Certo non una prestazione di cui andare fieri, ma a suo modo un record che " essendo il mondo dello sport americano letteralmente ossessionato dai numeri " colloca la point guard dei Sixers in una ...

Playoff NBA - Golden State-Houston alle 4.30 su Sky Sport : questione di difesa - e non solo - : Mancano Curry e Thompson all'appello e soprattutto un'intensità che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Un dato sorprendente venuto fuori post gara-4 fa riflettere: Houston con Tucker ...

Playoff NBA – Golden State perde i pezzi : infortunio per Andre Iguodala - a rischio Gara-5 : infortunio in Gara-4 per Andre Iguodala: il lungo dei Golden State Warriors a rischio per Gara-5 a causa di un problema al ginocchio Dopo aver subito la seconda sconfitta consecutiva e il pareggio nella serie, per i Golden State Warriors arriva un’altra brutta notizia. La franchigia della Baia potrebbe dover fare a meno di Andre Iguodala, fedelissimo di Steve Kerr e giocatore essenziale nelle sue rotazioni. Iguodala è uscito ...

Basket - Playoff NBA : Toronto e Denver devastanti - primo match point per la finale : WASHINGTON - Toronto e Denver vincono gara-5 delle semifinali play-off, si riprendono il fattore campo e si guadagnano il primo match-point per le rispettive finali di Conference. A Est i Raptors ...

Golden State-Houston dei Playoff NBA in streaming e in TV : Warriors e Rockets sono sul 2-2, gara 5 si gioca questa notte: i link per seguirla in diretta e in replica