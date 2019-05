Piazza Affari | seduta difficile per Molmed

Piazza Affari : netto calo registrato da Azimut : Aggressivo avvitamento per la società di servizi finanziari , che tratta in perdita del 2,95% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Azimut evidenzia un ...

Piazza Affari : perdite consistenti per AMM : Aggressivo ribasso per AMM , che passa di mano in perdita del 6,01%. La tendenza ad una settimana di AMM è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Piazza Affari : luce verde per Buzzi Unicem : Prepotente rialzo per la società attiva nel settore del cemento , che mostra una salita bruciante del 2,05% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Pesa lo scontro Usa-Cina - spread in tensione e Piazza Affari in rosso con i titoli dell'export : Listini europei negativi sui timori per le conseguenze globali delle nuove tensioni sul commercio tra le due big. A Milano penalizzate le società orientate alle esportazioni come Cnh, St e Fca; focus anche sulle trimestrali con Leonardo che rimbalza e BancoBpm in forte calo; giù invece Moncler con tutto il lusso Ue...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Amplifon : Rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,68%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Piazza Affari : in bella mostra Leonardo : Brillante rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,86%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,73% sui valori precedenti. Se si ...

Piazza Affari : risultato negativo per Gima TT : Seduta in ribasso per Gima TT , che mostra un decremento dell'1,89%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del leader nella ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa - 9 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici dagli Usa. Previste anche diverse trimestrali delle società quotate

Piazza Affari recupera nel finale ma resta tensione su Usa-Cina - spread a 266 : Sul Ftse Mib (-0,07%) Ubi è stata la migliore (+4,8%) dopo conti sopra le attese seguita da Ferrari (+2,6%) e Recordati (+2,3%). Giù Poste (-3,2%). Svetta Francoforte in Europa ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Ferrari : Rialzo per il cavallino rampante di Maranello , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,64%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Piazza Affari : Geox in forte calo : Ribasso scomposto per l' azienda delle scarpe che respirano , che esibisce una perdita secca del 2,30% sui valori precedenti. L'andamento di Geox nella settimana, rispetto al World Luxury Index , ...

Piazza Affari : seduta molto difficile per Brunello Cucinelli : Aggressivo avvitamento per il re del cachemire , che tratta in perdita del 2,27% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Borse nervose - a Piazza Affari corre Ubi dopo i conti. Spread in area 270 : Prevale il nervosismo sui mercati europei, quando persistono le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, che ieri hanno spinto Wall Street alla peggiore seduta da marzo scorso...