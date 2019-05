Piacenza | il giallo di Emanuela | la figlia | ' Al lavoro aveva ricevuto qualche avances'

Piacenza - il giallo di Emanuela scomparsa : un video è al vaglio degli inquirenti : La scomparsa di Emanuela Saccardi è sempre più avvolta nel mistero. La donna, 47enne residente a San Giorgio (piccolo centro in provincia di Piacenza ) ha fatto perdere le sue tracce il 23 aprile. Nei giorni scorsi, le ricerche sono state ufficialmente sospese. Gli inquirenti , però, stanno ancora portando avanti l'attività investigativa e, come riportato dalla stampa locale, in queste ore si stanno concentrando su un video . Il video Emanuela ...

Piacenza - il giallo di Emanuela : ricerche sospese - ma i carabinieri continuano le indagini : Le ricerche di Emanuela Saccardi sono state sospese . Prosegue, invece, l'attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Piacenza . La donna, 47 anni, manca ormai da una settimana. Parenti ed amici non credono all'allontanamento volontario e lanciano, sui social ed in tv, accorati appelli. Anche il Piacenza Calcio ha voluto esprimere la vicinanza alla famiglia. ricerche sospese Sono trascorsi 7 giorni da quando Emanuela Saccardi ha ...

Piacenza - il giallo di Emanuela scomparsa martedì - la figlia : 'Molte cose non tornano' : La scomparsa di Emanuela Saccardi è sempre più un vero e proprio mistero. La donna, 47 anni, nella giornata di martedì 23 aprile ha lasciato la sua casa di San Giorgio Piacentino (alle porte di Piacenza) per recarsi al lavoro e ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche sono in corso, ma finora non hanno portato a nulla. I familiari non credono all'allontanamento volontario e, alla trasmissione "Chi l'ha Visto?", la figlia Alessia ha ...