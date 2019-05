Piacenza | fermato marocchino con l' accusa di aver sgozzato la moglie

Donna sgozzata a Piacenza : fermato il marito - è accusato di averla uccisa : Piacenza - Lei è stata ritrovata in casa, dopo alcuni giorni in cui non si presentava al lavoro, sgozzata. Lui, il marito, si era reso irreperibile fuggendo coi figli piccoli di 2 e 5 anni. ...

Piacenza - fermato con i due figli in autogrill il marito della donna sgozzata. Ora è accusato di omicidio : E’ stato fermato nel tardo pomeriggio dell’8 maggio dai carabinieri in un autogrill sull’A4 in Veneto Abdelkrim Foukahi, il cittadino marocchino di 41 anni accusato di aver ucciso la moglie Damia El Essali, trovata sgozzata nella sua casa di Borgonovo (Piacenza). Irreperibile per diverse ore insieme con i figli di 2 e 4 anni, è stato individuato nel tardo pomeriggio grazie alla targa dell’auto, segnalata dai varchi ...

