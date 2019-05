Piacenza | donna sgozzata | fermato il marito fuggito con i figli di 2 e 4 anni

Piacenza - fermato con i due figli in autogrill il marito della donna sgozzata. Ora è accusato di omicidio : E’ stato fermato nel tardo pomeriggio dell’8 maggio dai carabinieri in un autogrill sull’A4 in Veneto Abdelkrim Foukahi, il cittadino marocchino di 41 anni accusato di aver ucciso la moglie Damia El Essali, trovata sgozzata nella sua casa di Borgonovo (Piacenza). Irreperibile per diverse ore insieme con i figli di 2 e 4 anni, è stato individuato nel tardo pomeriggio grazie alla targa dell’auto, segnalata dai varchi ...

20 : 04 | Donna morta a Piacenza - rintracciati in Veneto il marito e i figli : 08.05.2019 - E' stato rintracciato il marito della Donna trovata morta nella sua casa di Piacenza, con diversi tagli alla gola. L'uomo, che si era reso irreperibile, era all'autogrill di Calstorta, sull'A4, in provincia di Treviso, con i due figli di due e quattro anni. A individuarli sono stati i carabinieri di Piacenza e la polizia stradale. L'uomo, che finora non avrebbe detto nulla, sarà sentito dagli inquirenti per accertare eventuali ...

Donna trovata sgozzata in casa a Piacenza - rintracciati in A4 il marito e i figli piccoli : I piccoli di 2 e 5 anni stanno bene. Erano in Veneto, in viaggio col padre. Sono stati rintracciati e sono stati fermati su un'area di servizio dell'autostrada A4 in provincia di Treviso. Non avrebbe detto nulla in merito alla morte della moglie. Ora è a disposizione degli inquirenti piacentini per chiarire la sua posizione in merito al decesso.Continua a leggere

