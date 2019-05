Per vincere la sinistra deve fare così

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Ogni gara la inizio Per vincere. Sarà un Giro molto duro” : Primoz Roglic è sicuramente uno dei grandi favoriti per la maglia Rosa all’ormai imminente Giro D’Italia. Lo sloveno del Team Jumbo-Visma è reduce dalle vittorie alla Tirreno-Adriatico e al Giro di Romandia. Queste le sue prime parole nella conferenza stampa della vigilia: “Abbiamo iniziato la stagione andando davvero forte, sia io che tutta la squadra. Dopo la Tirreno-Adriatico abbiamo avuto un duro ritiro d’allenamento ...

Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Siamo fiduciosi Per i nuovi aggiornamenti - ma il tempo stringe e dobbiamo vincere” : Sebastian Vettel è apparso molto deciso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il portacolori della Ferrari è consapevole che la scuderia abbia portato per l’appuntamento catalano diverse novità importanti (a livello di motore e pacchetto aerodinamico) per tentare di interrompere il dominio delle Mercedes. Dopo quattro doppiette delle Frecce ...

Giro d’Italia 2019 - Tom Dumoulin : “Mi sento bene - dovrò essere al top Per vincere. Ci sono avversari forti” : Tom Dumoulin è uno dei grandi favoriti per la conquista del Giro d’Italia 2019, il vincitore dell’edizione 2017 vuole indossare nuovamente la maglia rosa e il percorso sembra essergli congeniale con ben 60 km a cronometro e diverse salite che potrebbero adattarsi alle caratteristiche della Farfalla di Maastricht. L’olandese ha parlato ai microfoni di Eurosport e ha spiegato qual è il suo stato di forma: “Mi sento ...

Il premier indiano Modi punta sul nazionalismo Per vincere le elezioni : Una campagna elettorale piena di favoritismi e di retorica nazionalista, accompagnata da un’opposizione divisa, danno al premier ampie possibilità di un secondo mandato. Leggi

Ascolti TV | Martedì 7 maggio 2019. Basta l’11.6% al film di Rai1 Per vincere - The Voice 10.5% (2 - 2 mln) - Le Iene 10.5% (1 - 7 mln). Il Segreto 7.2% (1 - 8 mln) - Floris 7.2% (1 - 5 mln) : The Voice: Gigi D'Alessio Nella serata di ieri, Martedì 7 maggio 2019, su Rai1 il film La Verità Vi Spiego sull’Amore, al posto della fiction L’Aquila – Grandi Speranze, ha conquistato 2.712.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.29 a 0.00 – la terza ...

Goggia e Cassarà - stessa psicologa Per vincere nello sci e nella scherma : La guerriera delle nevi e il campione delle lame che vuole diventare una sorta di Highlander capace di prolungare la sua carriera. Che cosa hanno in comune Sofia Goggia, campionessa olimpica della ...

Conte : "No alla Roma. Voglio una squadra pronta Per vincere subito" : Conte si sta concedendo volentieri a giornali e tv in quest'ultimo periodo e ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha dato indicazioni importanti sul suo futuro, scartando la Juventus: 'Tornare ...

Studio PITER Per vincere l’epatite C : le terapie eliminano il virus in oltre il 96% dei pazienti trattati : La Piattaforma italiana per lo Studio delle terapie dell’epatite Virali (PITER) celebra i suoi 5 anni di attività. E lo fa dimostrando che sconfiggere l’Epatite C è davvero possibile. Grazie a questo Studio è stato affermato dal Dott Stefano Vella, Direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità, che “l’Italia ha raggiunto il primo target dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ...

Antonio Conte : "Se torno è Per vincere con le mie idee" : La Gazzetta si rifà il look, e non solo,. E riparte con un'intervista esclusiva: Antonio Conte. L'allenatore, oggetto del desiderio di molti club europei, si confessa a Walter Veltroni. In una lunga ...

Conte a 360° : “Se torno in Italia è Per vincere. Roma? Ad oggi non ci sono le condizioni” : Intervista esclusiva di Walter Veltroni sulla “Gazzetta dello Sport” ad Antonio Conte sul suo futuro. L’ex ct azzurro apre all’Italia, ma con un progetto importante. Nel dettaglio, Conte si svela a 360° gradi, ricordando gli inizi: “È mio padre che ne ha merito. Lui è stato il presidente di una squadra storica della mia città: la Juventina Lecce. Era un po’ tutto. Era presidente, allenatore, magazziniere. ...

Juventus - Cristiano Ronaldo sa solo vincere : Persino a golf! : MADRID, Spagna, - Relax sul green per Cristiano Ronaldo che, a Madrid , approfittando dei giorni di riposo concessi alla Juventus da Massimiliano Allegri , ha dedicato del tempo alla sua nuova ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Torno a pedalare - Nibali deve vincere il Giro anche Per me’ : Quello che inizia sabato prossimo da Bologna sarebbe dovuto essere il Giro d’Italia della rinascita nelle intenzioni e speranze di Fabio Aru ed invece lo scalatore sardo dovrà guardare la corsa da spettatore. Il corridore della UAE Emirates ha gareggiato per l’ultima volta alla Parigi Nizza, conclusa con un ritiro dopo un paio di tappe per poi scoprire di soffrire di un ‘occlusione dell'arteria iliaca, un problema che lo ha condizionato anche ...

Conte esce allo scoPerto : 'Al 60% allenerò in Italia. La priorità è andare dove si può vincere' : Antonio Conte è sulla bocca di tutti, i tifosi di Roma , Inter e Juventus sono in attesa di un suo possibile annuncio come allenatore. Il tempo scioglierà ogni riserva e per adesso sono poche le ...

