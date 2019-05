Peppino Impastato | dai 100 Passi al depistaggio | cinque libri per conoscerlo 41 anni dopo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il 9 maggio del 1978 a Cinisi (Palermo) viene ucciso dalla mafia Giuseppe, un giovane giornalista e militante di Democrazia Proletaria.era nato in una famiglia mafiosa: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia del paese Cesare Manzella, ucciso nel 1963 in un agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo. Lui, no.aveva scelto, pur abitando a centodal boss Tano Badalamenti, di alzare la voce contro la criminalità organizzata scontrandosi con il padre in primis. Una vita breve (viene ammazzato a 30) ma trascorsa cercando di cambiare la mentalità del paese attraverso la cultura e la denuncia. Per conoscere megliovi diamo alcuni consigli di lettura. L'articolo, dai 100al...

