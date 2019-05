Pedofilia | il Papa | obbligo di denuncia e responsabilità dei vescovi

Pedofilia - sportelli per le denunce e obbligo di segnalazione degli abusi : la legge del Papa contro l’insabbiamento : Papa Francesco rafforza le norme per il contrasto della Pedofilia. Dopo i tre documenti contro gli abusi pubblicati un mese dopo il summit tenutosi in Vaticano, Bergoglio ha emanato una nuova legge per evitare che in futuro questi reati possano essere ancora coperti dalle gerarchie ecclesiastiche, come avvenuto in passato. Tre le novità più importanti che, come le norme precedenti, entreranno in vigore dal primo giugno 2019: l’apertura di uno ...

Pedofilia - qualcosa non torna nel contromanifesto di papa Ratzinger : qualcosa non torna nel piccolo manifesto su Chiesa e Pedofilia, che l’ex pontefice Benedetto XVI ha diffuso su un mensile ecclesiale bavarese (Klerusblatt) sotto la modesta definizione di appunti ma che di fatto ha l’impatto di una “autorevole” contro-indicazione rispetto all’approccio che faticosamente papa Francesco sta seguendo nell’affrontare i nodi della Pedofilia del clero. Ratzinger lamenta un crollo spirituale, un “collasso della ...

Papa Ratzinger sulla Pedofilia nella Chiesa “nata dal collasso morale del ’68” : Papa Ratzinger sulla pedofilia nella Chiesa “nata dal collasso morale del ’68” È un’analisi e insieme un’accusa quella che il Papa emerito Benedetto XVI mette nero su bianco in un lungo articolo di 18 pagine pubblicato sul mensile tedesco Klerusblatt. Papa Ratzinger parla di pedofilia e scrive di messo insieme degli “appunti”, che possano essere di aiuto nell’affrontare la questione. Appunti che arrivano ...

Papa Ratzinger sulla Pedofilia : "Il garantismo della Chiesa ha reso le condanne impossibili" : Il Papa emerito Benedetto XVI ha deciso di rompere il silenzio sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, a neanche un mese dall'incontro dei presidenti di tutte le conferenze episcopali del Mondo in Vaticano, riuniti da Papa Francesco per fare il punto della situazione sugli scandali che stanno dilaniando la Chiesa. Ratzinger, dopo la rinuncia Papale del 2013, si è fatto da parte e, complici le sue condizioni di salute, è rimasto lontano dai ...

Pedofilia - Papa Ratzinger : “la rivoluzione sessuale del 1968 ha segnato il collasso morale e la Chiesa è rimasta inerme” : L’origine del dramma degli abusi sessuali sui minori va rintracciato nella rivoluzione sessuale del 1968, quando ci fu un vero e proprio “collasso morale”. E’ quanto sostiene Papa emerito Benedetto XVI nel documento ‘Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali’, di cui dà notizia il Corriere della Sera. Ratzinger fa risalire questo “collasso morale” alla seconda metà degli Anni Sessanta del secolo ...

Pedofilia - denuncia di Ratzinger da Papa emerito : “Collasso morale nel ’68 - garantismo fino a escludere condanne clero” : Benedetto XVI rompe il silenzio. E lo fa su un tema che gli è sempre stato molto a cuore: la lotta alla Pedofilia del clero. Fu sua la più forte denuncia degli abusi durante il pontificato di San Giovanni Paolo II: “Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui”. Un grido che risuonò forte al Colosseo, il 25 marzo 2005, nell’ultima via crucis di Wojtyla, che ...

Pedofilia - la denuncia di papa Ratzinger : “Dramma nato con la rivoluzione sessuale del ‘68” : In un lungo articolo Benedetto XVI ha parlato del tema degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica. Per Ratzinger, l’origine del dramma va rintracciato nella rivoluzione sessuale del 1968. “Tra le libertà che la rivoluzione del 1968 ha tentato di combattere c’era la totale libertà sessuale, una libertà che non concedeva più alcuna norma”, scrive il papa emerito.Continua a leggere

In Vaticano arriva la riforma anti-Pedofilia di Papa Francesco : Papa Francesco (foto: Franco Origlia/Getty Images) Diciassette anni dopo Spotlight, la prima inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa cattolica, il Vaticano rafforza le misure per arginare la piaga che ha allontanato milioni di fedeli in tutto il mondo. Papa Francesco ha promulgato una legge e due documenti con le linee guida per punire con più forza coloro che commettono abusi a danno dei minori e delle persone vulnerabili nella Città del ...