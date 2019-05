Paragona baby Archie a una scimmia | la Bbc licenzia il famoso dj

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Un tweet di pessimo gusto (poi cancellato), nel quale il neonato Royaldi Harry e Meghan,, venivato a un piccolo scimpanzé, è costato oggi il siluramento immediato dalla Bbc a Danny Baker, popolare e caustico autore satirico e presentatore radiofonico e televisivo britannico.A confermarlo sui social è stato lui stesso, dopo aver pubblicato un’immagine - accompagnata dalla didascalia ’Harry e Meghan escono dall’ospedale - che mostrava una scimmietta condotta per mano.Just got fired from @bbc5live.For the record - it was red sauce. Always.— Danny Baker (@prodnose) May 9, 2019“Uno scherzo”, si è giustificato più tardi lo ‘scorretto’ Baker: scusandosi peraltro “senza riserve” con- che ha un quarto di sangue afroamericano nelle vene - e ammettendo di aver commesso ...

