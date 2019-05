Papa riceve rom, Salvini: “Incontri chi vuole, chiuderemo campi, non c’è spazio per tutti”

(Di giovedì 9 maggio 2019) OggiFrancesco ha ricevuto 500 rom e sinti per un incontro di preghiera in Vaticano. Matteoha commentato così: "È libero di farlo, ognuno incontra chi. Il mio obiettivo è la chiusura di tutti irom. In Italia non c'è posto per tutti. In Italia, dove governa la Lega, prima vengono gli italiani".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...