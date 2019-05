Papa riceve famiglia rom di Casal Bruciato

Papa riceve Rom : soffro per voi - non è civiltà : Roma – Papa Francesco ha ricevuto in udienza il popolo Rom e Sinti nel Palazzo apostolico e ha condiviso un momento di preghiera con le circa 500 persone arrivate in Vaticano. “Vi sono vicino e quando leggo sui giornali, come oggi, qualcosa di brutto, soffro”, ha confidato ai presenti, riferendosi ai fatti di Casal Bruciato dove militanti di Casapound hanno contestato con violenza l’assegnazione legittima di una casa ...

Papa Francesco riceve rom e sinti : il caso di Roma non è civiltà - soffro : Città del Vaticano, 9 mag., askanews, - 'Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà, non è civiltà'. Così ...

Papa Francesco riceve rom e sinti : Basta rancori, la storia farà giustizia . Papa Francesco riceve in Vaticano le comunità rom e sinti e parlando a braccio dice parole che suonano di grande attualità. "Niente rancore. Andate avanti con ...

Papa Francesco riceverà in dono una bandiera rom : Giuseppe Aloisi Papa Francesco, una volta tornato dal suo viaggio in Bulgaria e Macedonia, incontrerà 500 persone di origine sinti e rom. Il Santo Padre riceverà in dono una bandiera Una bandiera del popolo rom sarà regalata a Papa Francesco. La notizia circola almeno da un giorno, ma bisognerà attendere che il Santo Padre torni dal suo viaggio in Bulgaria e Macedonia per far sì che l'evento si svolga, con le ufficialità del caso, e ...

Papa : 9 maggio riceve 500 rom e sinti : ROMA, 6 MAG - Papa Francesco riceverà in Vaticano, giovedì 9 maggio, in mattinata, circa 500 rom e sinti, insieme agli operatori pastorali. Sarà un momento di preghiera, spiega Migrantes. Le comunità ...

Formula 1 - Papa Francesco riceve casco e statua di Ayrton Senna : Papa Francesco ha ricevuto in dono due omaggi speciali dedicati alla figura di Ayrton Senna . Un casco e una scultura in bronzo del tre volte campione del mondo di Formula 1, deceduto a Imola il 1 maggio 1994. A pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della sua scomparsa si è svolta, durante l'Udienza Generale in Vaticano, la cerimonia di consegna ...

F1 - Papa Francesco riceve il casco di Senna : ROMA - A Papa Francesco è stato consegnato oggi un dono speciale durante l'udienza generale tenuta a San Pietro. A parlare di solidarietà era infatti presente Bianca Senna Lalli, nipote del pilota ...

Papa Francesco riceve la Lega Dilettanti : “lealtà e rispetto dell’avversario” : “Sono tante le doti che devono essere presenti in un bravo giocatore, perché a poco varrebbe saper colpire bene il pallone o superare gli avversari, se poi si fosse incapaci di discutere con calma con l’arbitro o con gli avversari, o non si accettasse di aver sbagliato un rigore o una parata”. Sono le dichiarazioni di Papa Francesco che ha ricevuto in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, i partecipanti ...