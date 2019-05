Papa Francesco riceve rom e sinti | il caso di Roma non è civiltà | soffro

Papa Francesco ha emesso una legge contro gli abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha pubblicato una nuova legge valida per tutta la Chiesa cattolica che impone a vescovi, sacerdoti e chiunque assuma un ministero all’interno della Chiesa di segnalare gli abusi sessuali alle autorità ecclesiastiche. «I crimini di abuso sessuale offendono

Vaticano - Papa Francesco si schiera coi rom : "Soffro - questa non è civiltà". Bomba su Lega e M5s : Dopo i migranti, Papa Francesco si schiera anche coi rom e rischia l'incidente diplomatico con il governo. ll Pontefice ha incontrato una deLegazione di 500 rom e sinti in Sala Regia in Vaticano, per un evento promosso dalla Fondazione Migrantes della Cei, e ha affrontato il tema delle violente cont

Papa Francesco riceve rom e sinti : Basta rancori, la storia farà giustizia . Papa Francesco riceve in Vaticano le comunità rom e sinti e parlando a braccio dice parole che suonano di grande attualità. "Niente rancore. Andate avanti con ...

Ai rom il sostegno di Papa Francesco e di Conte : Papa Francesco soffre per la famiglia rom di Casal Bruciato. Il Pontefice ha incontrato nella Basilica di San Giovanni in Laterano 500 rom e sinti: “Oggi ho letto una cosa brutta sul giornale: questa non è civiltà, l’amore è la civiltà”, ha detto il Papa riferendosi ai fatti di via Satta, periferia est della Capitale. “Prego per voi, vi sono vicino, e quando leggo sul giornale una cosa ...

Papa Francesco invita nella Sala Regia tutti i Rom e i Sinti : I Rom e i Sinti nel mondo sono circa 36 milioni e in Europa quasi 12 milioni. In Italia sono almeno 170 mila. Il Vaticano da tempo si è attivato con una pastorale a loro dedicata per tutelare un ...

Papa Francesco invita nella Sala Regia tutti i Rom e i Sinti : I Rom e i Sinti nel mondo sono circa 36 milioni e in Europa quasi 12 milioni. In Italia sono almeno 170 mila. Il Vaticano da tempo si è attivato con una pastorale a loro dedicata per tutelare un ...

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI/ Video - 8 maggio 2019 : le parole di Papa Francesco : SUPPLICA ALLA MADONNA di POMPEI, 8 maggio: Video della messa. Il testo integrale della Preghiera ALLA Vergine del Rosario e le parole del Papa

Papa Francesco : basta cultura dell'insulto - in Bulgaria e Macedonia visto rispetto fedi. Sul diaconato alle donne non c'è accordo : Nella visita apostolica a due dei Paesi tra i più piccoli dell'Europa, Francesco si schiera per un'Europa liberata dai profeti di sventura che mettono in guardia sul pericolo dei poveri e dei migranti ...

Papa Francesco e le presunte eresie - riflessioni e note storiche : Capisco che per un certo mondo lo stile essenziale di Papa Bergoglio può non soddisfare, ma la sua attenzione per le periferie esistenziali che emerge dalla sua profonda spiritualità del mistero di ...

Papa Francesco : «L'immigrazione crea problemi - ma i problemi si risolvono» : In questa donna, minuta ma piena di forza grazie all'azione in lei dello Spirito Santo, vediamo l'immagine della Chiesa in quel Paese e in altre periferie del mondo: una comunità piccola che, con la ...

Papa Francesco : 'In Macedonia accolgono i migranti e così risolvono i problemi' : Città del Vaticano, 8 mag., askanews, - Con la visita in Macedonia del nord, ieri, 'ho voluto incoraggiare soprattutto la sua tradizionale capacità di ospitare diverse appartenenze etniche e religiose;...

'In Macedonia accolgono i migranti e così risolvono problemi' - Papa Francesco - : Città del Vaticano, 8 mag., askanews, - Con la visita in Macedonia del nord, ieri, 'ho voluto incoraggiare soprattutto la sua tradizionale capacità di ospitare diverse appartenenze etniche e religiose;...

Una salernitana in visita da Papa Francesco - donerà al Pontefice un libro antico : Approfondimenti Cava, Papa Francesco benedice la statua di 'Sant'Anna' 24 aprile 2019 salernitana, classe 1984, Dottore di Ricerca Internazionale in Studi Umanistici, Rosa Parlavecchia sarà ricevuta ...

Francesco 'La tenerezza della Chiesa sia antidoto alla cultura dell insulto'. Le riflessioni del Papa sul viaggio in Bulgaria : Si rispettano in un mondo dove il rispetto manca tanto'. Dove trova la forza nel suo corpo e nel suo spirito per stare di fronte a tanti bambini malati? 'Non vado dalla strega, eh! Non so davvero. È ...