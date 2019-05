Paolo Sorrentino | la tragica morte dei genitori | Maradona lo ha salvato

DANIELA D'ANTONIO - MOGLIE Paolo SORRENTINO/ 'E' la regina della casa' : DANIELA D'ANTONIO, la MOGLIE di PAOLO SORRENTINO: il regista confida a Raffaella Carrà che a casa 'è lei che comanda tutto'.

A Raccontare Comincia Tu : Paolo Sorrentino ospite dell'ultima puntata : Nell'ultimo appuntamento con il programma di Rai 3, Raffaella Carrà intervisterà il celebre regista Paolo Sorrentino.

Paolo Sorrentino : 'A me Maradona ha salvato la vita' : Nel programma Raffaella visita i personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ma anche della vita pubblica, direttamente nelle loro case per intervistarli in un clima familiare e sereno. Loredana ...

La lettera di Paolo Sorrentino 28 anni dopo : «Caro Troisi - mi aiuti a fare cinema con lei» : «Venerdì sera, alla fine delle riprese, Massimo esce dal camper e saluta la troupe dicendo Nun ve scurdate e me», ricorda Stefano Veneruso, nipote di Massimo Troisi che nel 1994...

Casting per la serie Tv 'The New Pope' di Paolo Sorrentino e per uno spettacolo in tour : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di comparse, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, per la nuova stagione della serie Tv The New Pope, diretta da Paolo Sorrentino. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per il tour internazionale del Nogravity Theatre di Roma, le cui audizioni si svolgeranno nella Capitale nel prossimo mese di maggio. The New Pope Ancora Casting in corso per la realizzazione della nuova edizione della ...

Roberto Benigni e Paolo Sorrentino orfani di Silvio Berlusconi - ai David arrancano i nemici del Cav : E vabbè sì, non sono più i tempi in cui furoreggiavano all' estero, vincevano Oscar e diventavano il vanto del Belpaese, del cinema made in Italy, nel mondo. Però, che diamine, almeno restare profeti in patria, essere apprezzati nella terra dove sono nati doveva essere un obbligo morale... Macché. P

Il Divo - stasera in tv il capolavoro di Paolo Sorrentino con Servillo-Andreotti : Per celebrare i David di Donatello, la cui 64esima edizione andrà in scena domani sera, la Rai ha previsto per il mese di marzo una programmazione dedicata ai film italiani che hanno segnato la storia recente del premio più prestigioso del cinema italiano. Dopo Habemus Papam, Gomorra, La tenerezza è la volta de Il Divo di Paolo Sorrentino, trasmesso in prima serata alle 21.10 su Rai Movie, che nel 2009 ottenne ben 16 candidature e 7 statuette, a ...