Paolo Ruffini di nuovo in crisi con Diana Del Bufalo? Ultimi gossip

Paolo Ruffini si commuove : “Se ho tradito mia moglie con Diana Del Bufalo? Ecco la verità” : Paolo Ruffini è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, e lì si è commosso ricordando la fine del suo matrimonio con la ex moglie, con cui si è sposato molto giovane. “Il nostro amore è cambiato, siamo due persone che hanno cambiato il loro modo di amarsi. Quando mi ha lasciato Claudia mi ha detto una cosa bellissima ‘io non ti lascio, ti libero’. Noi ...

Non ho tradito la mia ex con Diana! Paolo Ruffini a Verissimo : "Io e Diana ci siamo messi insieme dopo un anno, un anno e mezzo, che era finito il matrimonio con Claudia". Così Paolo Ruffini, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, smentisce di aver lasciato la sua ex moglie per inizia la love story con l'attrice Diana Del Bufalo."Il nostro amore è cambiato, siamo due persone che hanno cambiato il loro modo di amarsi. Quando mi ha lasciato Claudia mi ha detto una cosa bellissima 'Io non ti lascio, ti ...

Verissimo - Paolo Ruffini svela il motivo del suo divorzio e parla dell'amore con Diana Del Bufalo : Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, sua nuova compagna, sono gli ospiti di oggi di Verissimo, il programma pomeridiano di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Durante l'intervista il comico si è commosso ascoltando la sua storia raccontata dalla compagna e si è aperto sul motivo del fallimento del suo

Paolo Ruffini non ha mollato la moglie per Diana Del Bufalo : “Sono stato lasciato da Claudia” : Paolo Ruffini e Claudia Campolongo non si sono lasciati per colpa di Diana Del Bufalo Paolo Ruffini si è tolto qualche sassolino dalla scarpa a Verissimo. Su invito della padrona di casa Silvia Toffanin, il comico toscano e conduttore di Colorado ha chiarito che la sua storia con Diana Del Bufalo non è nata quando […] L'articolo Paolo Ruffini non ha mollato la moglie per Diana Del Bufalo: “Sono stato lasciato da Claudia” ...

Verissimo - Paolo Ruffini e l’amore con Diana Del Bufalo : ‘È arrivata quando con Claudia era finita’ : “quando Claudia mi ha lasciato mi ha detto ‘Io non ti lascio, io ti libero’, pensa a un gesto d’amore più grande di questo” Paolo Ruffini ospite a Verissimo sabato 27 aprile dopo aver ripercorso la sua carriera lavorativa parla del matrimonio concluso con Claudia, sposata nel 2007. Un rapporto il loro idilliaco da ex coniugi che continuano a lavorare insieme e frequentano i rispettivi nuovi compagni. “È un ...

Paolo Ruffini - la fidanzata - vip - è lei. Chi ha rubato il cuore del comico toscano : I due hanno attirato l'attenzione della cronaca rosa poiché si pensava che Ruffini avesse tradito la moglie con Diana, ma in realtà il matrimonio era giunto al capolinea già da due anni, solo che non ...

Paolo Ruffini : età - altezza - peso - moglie e figli : Fin da piccolo Paolo Ruffini si è dimostrato un bambino giocoso che amava intrattenere le persone. Conosciuto in particolar modo per la conduzione di Colorado e per la sua partecipazione a film campione di incassi come “Natale col boss” e “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”, Paolo Ruffini si impegna nella realizzazione del sogno di debuttare al cinema. La sua prima esperienza televisiva è in una pubblicità del Kinder Cereali mentre ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Paolo Ruffini : 'Saper ridere è un talento e...' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti a volare in Polinesia per una seconda luna di miele. Secondi figlio in arrivo per la coppia?

Belen - Paolo Ruffini si sbilancia : le parole che lasciano il segno : Belen Rodriguez, Paolo Ruffini si sbilancia: le parole che lasciano il segno Tra Paolo Ruffini e Belen Rodriguez c’è feeling, professionalmente parlando naturalmente. Stefano de Martino può dormire sonni tranquilli. Ma cosa sa fare Belen per essere spesso in tv? Questa domanda, condita da sarcasmo e pregiudizio, si è sentita molte volte in questi anni, […] L'articolo Belen, Paolo Ruffini si sbilancia: le parole che lasciano il segno ...

Colorado - Paolo Ruffini a Belen euro Stai dimostrando di avere talento euro : La ventesima edizione di Colorado sta avendo un riscontro di pubblico impressionante. Lo share vola grazie, anche, alla coppia di presentatori Paolo Ruffini - Belen Rodriguez , che insieme sta ...

Colorado - Paolo Ruffini a Belen "Stai dimostrando di avere talento" : La ventesima edizione di Colorado sta avendo un riscontro di pubblico impressionante. Lo share vola grazie, anche, alla coppia di presentatori Paolo Ruffini - Belen Rodriguez , che insieme sta ...

Paolo Ruffini e Belen Rodriguez : “Siamo la coppia più bella della tv”. La fidanzata Diana Del Bufalo reagisce così : Paolo Ruffini e Belen Rodriguez sono tornati insieme sul palco di Colorado: era dai tempi in cui era incinta di Santiago che la showgirl argentina mancava dalla conduzione e ora i due sono carichi per questa nuova avventura. Tanto carichi ed entusiasti che hanno pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme. “L’ho già detto che siamo la coppia più bella della tv?“, scrive Ruffini postando sul suo profilo Instagram una ...

Paolo Ruffini e Belen Rodriguez : «Siamo la coppia più bella della tv». Ma la fidanzata Diana Del Bufalo non la prende bene : Paolo Ruffini fa ingelosire la sua compagna Diana Del Bufalo con Belen Rodrigez. L’attore e la showgirl sono tornati insieme sul palco di Colorado, dopo l’ultima conduzione della bella argentina quando aveva ancora il pancione in attesa di Santiago. La coppia è carica per partire con la nuova avventura e non mancano le pubblicizzazioni su Instagram. Proprio il social stato galeotto e ha mostrato uno scambio di commenti che non è ...

Belen Rodriguez fa una battuta su Paolo Ruffini a Colorado : Belen Rodriguez a Colorado: “Qui una volta c’era un conduttore” E’ iniziata la ventesima edizione di Colorado, il varietà comico di Italia1 che è sopravvissuto a Zelig e a Made in Sud (quest’ultimo è tornato proprio quest’anno con la conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta). Ad aprire questa nuova edizione ci ha pensato Paolo Ruffini che ha presentato i co-conduttori: il comico Scintilla (che presto ...