Panchina Roma | dopo il no di Conte i bookies puntano ad un altro nome

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Per giorni è stato vicino alladella, ma il futuro di Antoniosembra essere lontano dalla capitale. Così i giallorossi, che proveranno fino all’ultimo a conquistare una complessa qualificazione in Champions League, pensano anche al prossimo anno.il no dell’ex Ct della Nazionale, ilnuovo secondo iè quello che porta a Marco Giampaolo: il tecnico della Sampdoria è salito in cima al tabellone Snai, dove da quota 4,50 è sceso a 3,50. A quattro volte e mezzo la posta è invece offerto Gian Piero Gasperini, per il quale la dirigenza avrebbe già mosso i primi passi. Stessa valutazione per la conferma di Claudio Ranieri, mentre poco più in alto, come riporta Agipronews, a 5,50, resistono sia, sia Maurizio Sarri, ufficialmente intenzionato a rimanere al Chelsea. Molto più difficile, infine, la strada per Paulo Fonseca, tecnico dello ...

DiMarzio : I tifosi della #Roma non ci sperano più. E gli altri? Forse ?? ?? Antonio #Conte è ancora in cerca di una panchina p… - Guillaumemp : Stando a quanto riporta L’Equipe, José #Mourinho sta discutendo con la #Roma per un possibile arrivo in panchina. M… - capuanogio : ?? Lunedì #Marotta ha incontrato #Conte chiedendogli di aspettare a firmare con la #Roma. C'è il via libera di… -