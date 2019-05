Pallavolo | 25 azzurre per Nations League

Pallavolo – Le azzurre in campo per un’amichevole contro la Cina U23 : ecco come seguire il match : Nazionale femminile: la partita delle azzurre contro la Cina U23 in diretta streaming La nazionale femminile domani scenderà in campo a Cavalese per affrontare nella prima amichevole stagionale la Cina under 23, che in questi giorni sta sostenendo uno stage insieme alle azzurre. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.30 e la gara sarà trasmessa in diretta streaming sia sul canale youtube sia sulla pagina facebook della Fipav: Youtube ...