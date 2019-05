Palermo | sequestrati mille chili di tonno | polizia e guardia costiera lo donano ai poveri

Sequestrati e distrutti 100 chili di carne pericolosa al mercato del Capo di Palermo : Sequestrati al Capo ben 100 chili di carne perché ritenuta pericolosa per il consumo alimentare. La merce è stata distrutta e il titolare della carne zzeria è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Nello storico mercato palermitano, un ambulante, P.G. di 60 anni, esponeva carni, in particolare 3 capretti di 24 chili ciascuno, 1 agnellone di 20 chili , 3 […] L'articolo Sequestrati e distrutti 100 chili di carne pericolosa al ...

Mafia - sequestrati a Milano beni per 1 milione a boss di Palermo : Palermo , 9 apr., askanews, - beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla Polizia ad un esponente della famiglia mafiosa dell'Acquasanta di Palermo . Il provvedimento della Sezione Misure ...

Palermo - assunti dai parenti per ottenere i rimborsi in Comune : sequestrati 200mila euro a due consiglieri : assunti fittiziamente nelle società di alcuni parenti al solo fine di ottenere il rimborso degli stipendi dal Comune di Palermo. Con questa accusa la guardia di Finanza ha eseguito un decreto del gip di Palermo sequestrando 200.000 euro, anche per equivalente, nei confronti di un ex consigliere comunale e della sorella, Giovanni e Antonia Geloso, oltre che di un consigliere tuttora in carica, Girolamo Russo (detto “Mimmo”), e ...