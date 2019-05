Ospedali nei boschi | gli effetti benefici del contatto con la natura

dilei

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ilcon lapuò aiutare i malati? A quanto pare sì e la dimostrazione arriva daglineirealizzati in Norvegia, dove è nato un progetto rivoluzionario. Sono molti gli studi che hanno svelato gli innumerevolipsicofisici che derivano dalcon la. Allora perché non sfruttare al meglio questo potere per aiutare le persone? Da questo semplice principio è partita l’avventura che ha portato alla creazione di due struttureere vicino ad un bosco: l’Oslo University Hospital e il Sørlandet Kristiansand, entrambi in Norvegia. Gli edifici sono frutto di un lungo studio e sono stati progettati dalla studio di architettura Snøhetta, con il contributo della Fondazione Friluftssykehuset. Si tratta in realtà di piccoli rifugi, in cui i pazienti possono ritrovare la pace e la tranquillità nei periodi di lunga degenza che, spesso, ...

