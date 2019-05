Olivero | ' La Juve ha chiamato Guardiola | Pep ha detto sì ma'

calciomercato

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dagli studi di Sky Sport , il giornalista GBde La Gazzetta ha spiegato la situazione per la panchina dellantus : 'So che lantus dopo aver perso Zidane, aveva subito contattato Pep. Il ...

Melania9811 : RT @jason05_: SKY: La Juve resterà con Allegri solo se non trova una soluzione con Guardiola o con Conte (GB Olivero) - dino16ar : RT @jason05_: SKY: La Juve resterà con Allegri solo se non trova una soluzione con Guardiola o con Conte (GB Olivero) - Mirko799 : RT @jason05_: SKY: La Juve resterà con Allegri solo se non trova una soluzione con Guardiola o con Conte (GB Olivero) -