Ok Camera riforma costituzionale taglio parlamentari | va a Senato

La Camera approva la riforma che riduce il numero dei parlamentari : testo torna al Senato : Via libera della Camera dei deputati alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Il testo era stato già approvato al Senato e ora tornerà all'esame di Palazzo Madama: prima delle prossime due letture da parte del Parlamento dovranno trascorrere almeno tre mesi. Con la riforma gli eletti in Parlamento passano da 945 a 600.Continua a leggere

Taglio parlamentari - la riforma verso il voto alla Camera. Pd contro Fico : “Soprusi in favore della maggioranza” : La Camera verso il voto sul Taglio dei parlamentari. La riforma costituzionale che prevede la riduzione da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori si avvicina al secondo via libera in Parlamento. Come prima cosa sono state respinte con 277 contrari, 109 favorevoli e 66 astenuti le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall’opposizione. La proposta di legge che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione ...