Nuovo trailer per il remake di Final Fantasy VII | uscita su PS4 annunciata a giugno?

State of Play : disponibile un Nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake - nuove informazioni previste per giugno : Dopo aver mostrato il trailer del Remake di Medievil, Sony ha gettato un'altra bomba che in molti stavano aspettando, ovvero Final Fantasy 7 Remake. Nel dettaglio, stiamo parlando di un breve trailer che mostra alcune sequenze inedite. Se pensate sia poco non disperate, in quanto è stato annunciato che a giungno ci saranno nuove informazioni in merito a questo attesissimo titolo. Di seguito potete trovare il trailer, buona visione.Final Fantasy ...

State of Play : pubblicato un Nuovo trailer per Monster Hunter World Iceborne : Sony ha aperto i suoi State of Play con un nuovissimo trailer di Monster Hunter World Iceborne, si tratta di una nuova espansione per il famoso titolo di Capcom caratterizzata da un'ambientazione a tema artico.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato, Iceborne presenterà una nuova trama, nuove ermi e nuove pericolose creature da cacciare. Prima di lasciarvi al trailer dedicato, vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile ...

Il remake di MediEvil ha una data di uscita e si mostra in un Nuovo imperdibile trailer : Come anticipato da Sony stessa, uno dei più grandi protagonisti del secondo State of Play è stato l'attesissimo remake di MediEvil, il tanto desiderato ritorno di Sir Daniel Fortesque è sempre più vicino e avverrà già quest'anno.Nel corso dell'appuntamento in stile Nintendo Direct c'è stato spazio per un nuovissimo trailer incentrato sulla storia che mostra anche delle scene di gameplay davvero imperdibili ma che soprattutto rivela la data di ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - il Nuovo trailer mostra la magia del sangue del clan Tremere : Il clan dei Tremere è il secondo ad essere presentato da Paradox Interactive. All'interno di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 infatti saranno accompagnati dai Brujah, il clan precedentemente annunciato.Attraverso un'attenta ricerca, i Tremere hanno imparato a controllare il sangue dei vampiri, chiamato Vitae, e usarlo come un'arma potente. È Vitae che dà ai vampiri le loro abilità sovrumane, e la capacità del Tremere di armarli li rende ...

Spider-Man : Far From Home – rilasciato un Nuovo trailer : Come era emerso già le scorse settimane, Sony e Marvel hanno rilasciato un nuovo trailer riguardante il nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Trattasi di un trailer abbastanza corposo, ben 2 minuti e 49 secondi, aggiungendo tantissima carne al fuoco e aumentando notevolmente l’hype. Il trailer, disponibile sul canale YouTube di Sony Pictures e Marvel, si ricollega direttamente agli eventi postumi di Avengers: Endgame. Quindi se ancora ...

Claire de Lune – Nuovo trailer rilasciato da Tactic Studios : Oggi lo studio di sviluppo Tactic Studios ha pubblicato un trailer di Claire de Lune, un gioco di avventura in prima persona basato su una storia ambientata in un universo fantascientifico. Il Nuovo titolo è stato sviluppato utilizzando il motore Immortal Engine, creato da zero da soltanto due persone. Claire de Lune offre la risoluzione di puzzle, sequenze di platforming, stealth e combattimenti in prima persona, combinati ad una coinvolgente ...

ANNA : online il trailer del Nuovo film di Luc Besson : Luc Besson torna nei cinema di tutto il mondo e lo fa con “ANNA“, il nuovo film che ha il compito di farci dimenticare il deludente “Valerian e la città dei mille pianeti”. Di seguito la sinossi: Sotto la sorprendente bellezza di ANNA Poliatova c’è un segreto che scatenerà la sua indelebile forza e abilità per diventare uno dei più temuti killer del Governo. Un’elettrizzante corsa che si sviluppa con energia ...

A Plague Tale : Innocence – Nuovo trailer “Mostri” : A Plague Tale: Innocence, la nuova emozionante e straziante avventura dai toni dark, sviluppata da Asobo Studio e pubblicata da Focus Home Interactive, è finalmente in dirittura d’arrivo: in uscita il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. I nemici saranno ovunque – All’interno di imponenti residenze e di maestose cattedrali, e persino nei peggiori tuguri, in scantinati e sotterranei. Nel ...

Remnant From the Ashes : un Nuovo trailer ci mostra il lussureggiante mondo di Yaesha : Remnant: From the Ashes è uno shooter co-op in terza persona con elementi RPG, annunciato lo scorso luglio dagli sviluppatori di Darksiders 3, Gunfire Games. Oggi il titolo torna a mostrarsi in un nuovo video.Come riporta Gamingbolt, il breve filmato ci porta alla scoperta del lussureggiante mondo di Yaesha, anche se a prima vista può sembrare un luogo incantevole vi conviene stare all'erta, infatti dietro ogni albero potrebbero nascondersi ...

Il Nuovo trailer di Spider-Man : Far Frome Home tra Avengers e nuovi ingressi : Spider-Man: Far From Home ha un nuovo trailer. A distanza di qualche settimana dall'uscita di Avengers: Endgame nei cinema di tutto il mondo, Marvel e Sony Pictures hanno deciso di rendere pubblico il secondo trailer del film dedicato al ragno più amato del mondo dei fumetti. Spider-Man: Far Frome Home, programmato a due anni di distanza da Spider-Man: Homecoming, uscito nei cinema nel 2017, è il secondo film totalmente incentrato su Peter ...