Nuovo Stadio della Roma | De Vito ai pm | «Sono incorruttibile»

Nuovo Stadio Atalanta - gli ultimi dettagli sulla costruzione dell’impianto : Si stanno per definire gli ultimi dettagli riguardanti la costruzione del Nuovo stadio dell’Atalanta. Sarà Maeg Costruzioni di Vazzola (Treviso), specializzata nelle grandi opere in acciaio a realizzare le strutture metalliche. L’impianto ospiterà 24mila spettatori e richiederà l’impiego di 3.480 tonnellate d’acciaio. Sempre a cura di Maeg è la realizzazione della componente strutturale dello stadio “Al ...

Nuovo Stadio Chelsea - al vaglio aree diverse da Stamford Bridge : Chelsea Nuovo stadio – E’ passato quasi un anno da quando il Chelsea ha deciso di sospendere i progetti per la costruzione del Nuovo Stamford Bridge. La sospensione della pianificazione potrebbe sarebbe arrivata anche a causa del mancato rilascio del visto al suo proprietario, l’oligarca russo Roman Abramovich. I piani iniziali prevedevano un investimento da […] L'articolo Nuovo stadio Chelsea, al vaglio aree diverse da Stamford ...

Roma - Nuovo affondo di Pallotta 'Forse per il Comune lo stadio non è importante...' : Roma - Dopo l'attacco alle radio Romane, colpevoli a suo dire di gettare fango sulla Roma, il presidente James Pallotta è tornato a parlare del nuovo stadio. Il patron statunitense, attraverso il ...

Rodolfo Laganà : “Roma è un disastro - mi piange il cuore vederla così. Amo Ranieri. E sul Nuovo stadio…” : L’attore romano Rodolfo Laganà è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, parlando della città di Roma e della squadra di Ranieri. Su Roma. “E’ un disastro –ha affermato Laganà-. Ci vuole poco a capirlo, si vedono le cose che non funzionano, lo schifo che c’è. E’ un peccato. Si apre ogni volta una ferita, “me piagne er core” vederla così. E’ una città meravigliosa che ...

Stadio Inter e Milan - il sindaco Sala : “Nuovo impianto a Milano o metteremo mani” : Si torna a parlare di Stadio San Siro. Lo fa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conference call per presentare la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina all’associazione delle federazioni invernali Internazionali. Ecco le sue parole in merito. “Novità su San Siro? In un modo o nell’altro il Cio ha la garanzia che ci sarà un impianto ad alto livello, anche più di oggi perché io credo ...

Roma - Pallotta 'Il Nuovo Stadio Siamo sui tempi del Colosseo...' : Roma - Mentre la Roma vede il sogno della Champions sfumare all'orizzonte , dall'altra parte dell'oceano James Pallotta torna sull'argomento che più gli sta a cuore: il nuovo stadio. Il patron ...

Stadio Barcellona - i blaugrana volano in campo ma pensano al futuro : il progetto del Nuovo Camp Nou è da paura [VIDEO] : In Campo sembra essere tornato ai vecchi tempi, come fino a qualche anno fa. Il Barcellona vola e sogna il Triplete: Campionato in saccoccia, finale di Copa del Rey a fine maggio e finale di Champions League molto vicina dopo il 3-0 di ieri al Liverpool. Dopo il 2015, anno dell’ultimo successo in Campo europeo, i blaugrana erano sempre usciti ai quarti di finale. Ora, con un Messi di nuovo protagonista, sono tornati grandi. Ma ...

Il Nuovo Stadio di Las Vegas : una scommessa da 2 miliardi di dollari : ... sarà attrattivo per eventi e ritorno economico, mentre la realtà è che serviranno tanti tifosi e tanti eventi collaterali, come confermato anche da Stephen Miller, professore di economia all'...

Le notizie del giorno – Possibile rivoluzione in Serie B - lutto in casa Napoli - il Nuovo Stadio dell’Atalanta : Possibile rivoluzione IN Serie B – nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze ...

FOTO – Ecco come sarà il Nuovo volto dello Stadio San Paolo! Guardate : IL RENDERING dello Stadio SAN PAOLO Napoli, Stadio San Paolo procedono i lavori per la sostituzione dei seggiolini e già completati gli impianti di illuminazione e di audio. L’ATI ha consegnato a Gianluca Basile, Commissario Straordinario, ha ricevuto dall’ATI alcune immagini che mostrano come si presenterà il San Paolo al termine dei lavori: ottenuto effetto pixellato con cinque colori per i seggiolini. Ecco LE FOTO: Leggi anche Il ...

Stadio Atalanta - tutto lo spettacolo del Nuovo impianto : si chiamerà Gewiss Stadium [FOTO] : Momento indimenticabile per l’Atalanta, la squadra di Gasperini ha ottenuto il quarto posto in classifica dopo il successo contro l’Udinese e punta anche la vittoria della Coppa Italia, attesa per l’ultimo atto contro la Lazio. Nel frattempo il club nerazzurro e Gewiss hanno annunciato un accordo di partnership per le prossime sei stagioni, a partire dal 2019-2020. “Due grandi realtà, simbolo dell’identità e ...

Atalanta - il Nuovo Stadio si chiamerà “Gewiss Stadium” : Importante novità in casa Atalanta, protagonista di una stagione più che positiva che la rende al momento la più seria accreditata per la conquista del quarto posto, in attesa di poter disputare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Lo stadio di Bergamo, di proprietà de club nerazzurro (vincitrice del bando comunale il 10 […] L'articolo Atalanta, il nuovo stadio si chiamerà “Gewiss Stadium” è stato realizzato da Calcio e ...

Nuovo Stadio Atalanta : i tifosi demoliscono la curva e se la portano a casa : Dirsi addio è sempre straziante e allora meglio portarsi a casa qualche ricordo. Dopo il successo casalingo sull'Udinese, che ha proiettato l' Atalanta in zona Champions League , i tifosi nerazzurri ...