Nuovo ospedale Vibo | area cantiere sottoposta a protezione archeologica | sequestrata

"Viale rassicura sul Nuovo ospedale. De Paoli diceva il contrario. Maggioranza schizofrenica" : La Spezia - La capogruppo regionale del Movimento cinque stelle, Alice Salvatore, commenta lo scambio avuto questa mattina in consiglio regionale con l'assessore alla Sanità della Regione, Sonia Viale,...

Nuovo video del ladro colpito da proiettile : esce dall’ospedale minaccioso - ma è una bufala : Spunta in queste ore in Rete un Nuovo video che ci mostra il ladro colpito da proiettile e pronto a tornare a fare quello che gli riesce meglio, nonostante quello che a suo dire gli sarebbe capitato dopo che è stata promossa la legge sulla legittima difesa. Esattamente come abbiamo evidenziato nella giornata di ieri, quando sulle nostre pagine abbiamo preso in esame il primo video di questa mini serie (lo trovate qui), occorre sottolineare ...

A GrParlamento si parla del Nuovo ospedale di Grosseto : Grosseto " Una puntata speciale di Politica d'annata a Grparlamento. Nella trasmissione condotta da Cristina Gimignani si parlerà della costruzione dell'ospedale Misericordia e della nuova ala. «Quando nel 1974, venne inaugurato l'...

Il Nuovo ospedale di Pordenone si presenta : Il nuovo ospedale di Pordenone sarà a misura d'uomo e di città. Parola di Albert de Pineda, l'architetto catalano progettista della struttura che sta sorgendo in via Montereale. Il progetto è stato ...

Giulia Salemi già fuori dall’ospedale e di Nuovo al lavoro : ‘Sono una testona power’ : La ex gieffina VIP Giulia Salemi è dovuta andare in ospedale ma ne è già uscita. A dare la notizia per prima è stata sua mamma, Fariba Tehrani, che attraverso Instagram ha comunicato a tutti i suoi follower lo stato di salute della figlia, tale per cui è dovuta andare in una clinica per fare accertamenti ulteriori. Qualche ora dopo però ci ha pensato Francesco Monte a calmare le acque, rivelando a tutti che la sua fidanzata – con la quale ...

Beatrice Valli di Nuovo in ospedale : Mentre si trovava a Los Angeles con tutta la famiglia, per una campagna pubblicitaria importante, Beatrice Valli si è nuovamente sentita male. Poco meno di quindici giorni fa, infatti, l'influencer ...

UeD - Beatrice Valli di Nuovo in ospedale : “Non è una passeggiata” : Uomini e Donne, Beatrice Valli di nuovo in ospedale: “Non è assolutamente una passeggiata… Sarebbe potuto succedere tutto” Beatrice Valli negli ultimi giorni sta facendo preoccupare non poco i suoi fan. Alle persone che l’hanno conosciuta a Uomini e Donne, le stesse che oggi sui social la seguono con affetto, la scorsa settimana l’ex corteggiatrice […] L'articolo UeD, Beatrice Valli di nuovo in ospedale: ...

Ospedale Bambino Gesù : inaugurato il Nuovo reparto di traumatologia : Dieci camere di degenza per un totale di 21 posti letto, ambienti attrezzati per il controllo dell’aria e sollevatori meccanici. È stato inaugurato oggi, dopo i lavori di ristrutturazione, il nuovo reparto di traumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dedicato anche alla chirurgia della colonna. Situato al terzo piano del Padiglione Pio XII della sede del Gianicolo, il nuovo reparto presenta diverse novità rispetto alla precedente ...