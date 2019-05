Nuovo Ford Ranger Raptor

Nuovo stadio Chelsea - al vaglio aree diverse da Stamford Bridge : Chelsea Nuovo stadio – E’ passato quasi un anno da quando il Chelsea ha deciso di sospendere i progetti per la costruzione del Nuovo Stamford Bridge. La sospensione della pianificazione potrebbe sarebbe arrivata anche a causa del mancato rilascio del visto al suo proprietario, l’oligarca russo Roman Abramovich. I piani iniziali prevedevano un investimento da […] L'articolo Nuovo stadio Chelsea, al vaglio aree diverse da Stamford ...

Ford : finalmente in Europa il Nuovo Ranger Raptor - il pick-up sportivo del reparto Performance : Il Ranger Raptor, la versione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu arriverà in Europa a partire dalla metà del 2019 Il Ranger Raptor, la versione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu, arriverà in Europa a partire dalla metà del 2019. Sviluppato dal Team Ford Performance per i veri entusiasti dell’off-road, il Ranger Raptor sarà equipaggiato dalla versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in ...

Nuovo Ranger Raptor - in versione Ford Performance - da luglio anche in Italia : Il Ranger Raptor, la versione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu, arriverà in Europa a partire dalla metà del 2019. Sviluppato dal Team Ford Performance per i veri entusiasti dell’off-road, il Ranger Raptor sarà equipaggiato dalla versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in grado di sprigionare 213 CV e 500 Nm di coppia, abbinata al Nuovo cambio automatico a 10 rapporti. L’imponente presenza su strada e il design ...