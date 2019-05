Nuoto | il 6 giugno ci sarà l’udienza di Andrea Vergani davanti al Tribunale Nazionale

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) E dunqueil 6: è questa la data fissata da Nado Italia per l’udienza dialAntidoping. Il campione italiano dei 50 stile libero, trovato positivo alla cannabis nel corso degli ultimi Assoluti primaverili ditenutisi a Riccione, scoprirà qualeil proprio destino in stagione, dopo la grave leggerezza commessa. La sospensione cautelare, come è noto, è scattata immediatamente e la squalifica potrebbe essere dai quattro ai sei mesi, che lo estrometterebbe purtroppo dai Mondiali 2019, programmati dal 21 al 28 luglio a Gwangju, in Corea del Sud. Un caso che ha diviso l’opinione pubblica: a un lato c’è una posizione volta a “minimizzare” l’accaduto dal momento che secondo i medici il guadagno in termini di prestazione è prossimo allo zero (l’unico beneficio è una leggera riduzione ...

Swimbizitalia : Vergani il 6 giugno al Tribunale Antidoping - AntonioFracas : Da @il_piccolo! @mafaldina88 ritorna in Fvg dopo i 200sl a #Trieste di inizio Maggio. Appuntamento a Giugno a… - OgliastraNuoto : Arbatax 1-2 Giugno 2019 - Ogliastra nuoto -