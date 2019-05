Nintendo ha attuato un sistema per proteggersi da acquisizioni ostili

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019)si schiera apertamente contro le". Si tratta di una pratica attuata da una compagnia per imporre il suo controllo in un'altra società senza però di fatto acquisirla. Questo si verificherebbe quando una compagnia aumenta le proprie quote di partecipazioni in un'altra società, per cui di fatto la sua influenza diventa tale da controllarla su tutta la linea senza doverla acquistare a titolo definitivo.Naturalmente, come sottolinea VG247, si tratta di qualcosa che la società colpita non vuole e di solito tutto esplode in lotte giuridiche della durata di anni, basti guardare a quanto sta succedendo tra Ubisoft e Vivendi, con quest'ultima intenta in un'acquisizione ostile.Qualsiasi società quotata in borsa potrebbe incappare in una tale pratica, e in particolare una società redditizia e potente comerappresenta un bersaglio molto interessante.Leggi ...

