Nicolò Barella confessa il proprio sogno - Calciomercato biz

Cagliari - il patron Giulini vuole trattenere il gioiellino Nicolò Barella : Cagliari, il presidente Giulini vuole provare in tutti i modi a convincere Barella a rimanere in Sardegna, compito non semplice Il presidente del Cagliari Giulini, si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la gara odierna vinta dalla sua squadra per 1-0 contro il Frosinone. Il patron ha affrontato il discorso salvezza, ma ha parlato anche di Nicolò Barella: “Il nostro campionato non finisce oggi, ci restano ancora 5 partite e ...

È nata Lavinia - Nicolò Barella papà per la seconda volta : Nicolò Barella papà per la seconda volta: dopo la nascita di Rebecca, è nata la piccola Lavinia Nicolò Barella papà bis. Il centrocampista del Cagliari ha visto venire alla luce la sua secondogenita ieri. Dopo la nascita di Rebecca, la moglie del calciatore, Federica Schievenin, è rimasta incita di un’altra femminuccia, a cui alla nascita è stato dato il nome di Lavinia. Fiocco rosa dunque in casa di Barella.L'articolo È nata ...

Inter - Nicolò Barella interessa all'Arsenal ma il cagliaritano sogna l'Inter : Nicolò Barella è un giovane talento cagliaritano che ha già assaporato la maglia della Nazionale italiana grazie alle convocazioni di "nuova generazione" fatte da Roberto Mancini. Con la maglia azzurra, il centrocampista ha segnato anche una rete contro la Finlandia durante la fase di qualificazione ad Euro 2020. Il gioiello sardo è senz'altro l'arma in più del Cagliari almeno da due stagioni a questa parte, dimostrandosi instancabile motore di ...

Tutti pazzi per Nicolò Barella la giovane promessa Italiana : È Nicolò Barella la nuova «giovane promessa», dopo Zaniolo e Donnarumma, il trofeo sbarca in Sardegna e finisce tra le mani del 22enne centrocampista del Cagliari, onore dell’Isola e del Continente, come dimostra la fiducia del c.t. azzurro Mancini, ripagata con il gol sabato alla Finlandia.La carriera e il ParmaC’è il Parma nel destino di Nicolò. Correva il 14 gennaio 2015 quando Zola, che guidava il Cagliari in una stagione nera, culminata ...

Nazionale - Nicolò Barella è già insostituibile. E lo vuole mezza Europa : La nota più dolce della vittoria azzurra sulla Finlandia porta il nome di Nicolò Barella. Il centrocampista classe 97 del Cagliari, autore del gol dell' 1-0 (primo in carriera con la maglia della Nazionale), ha sfoggiato il meglio del suo repertorio dominando la scena per lunghi tratti del match. Pa

Nicolò Barella fa tremare il Cagliari : difficile un futuro alla Riva : Nicolò Barella sta guadagnando posti pian piano nelle gerarchie della Nazionale di mister Mancini “La Finlandia è una squadra compatta e forte sulle palle inattive. Aspetteranno i nostri errori per ripartire e dovremo stare attenti”. Sono le parole del centrocampista del Cagliari Nicolò Barella uno dei 14 esordienti del nuovo corso targato Mancini. “Mancini ce ne sta dando tanta di fiducia e ci sta facendo crescere, ...