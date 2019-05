Nas | chiusi 52 centri estetici | sangue manipolato per estetica - Sky TG24

Controlli Nas a studi medici - chiusi 52 : 11.28 Provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività sono stati eseguiti dai Carabinieri dei Nas nei confronti di 52 strutture sanitarie e cliniche fuori norma.Il valore economico va oltre i 16 milioni di euro, per gravi e palesi irregolarità igieniche e strutturali, spesso associate all'assenza di autorizzazioni e abilitazioni. Questo il bilancio delle attività di controllo condotte nel corso del 2019 dal Comando Carabinieri per la ...

Nas - chiusi 52 studi medici e cliniche : sangue manipolato per estetica : Nas, chiusi 52 studi medici e cliniche: sangue manipolato per estetica Un’indagine dei carabinieri su centinaia di strutture in tutta Italia ha permesso di scoprire numerose irregolarità: trattamenti fuori norma, farmaci scaduti, mancanza di titoli professionali. In alcuni centri venivano effettuati trattamenti di "PRP" ...