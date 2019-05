Napoli | salta Lozano | il PSV tratta con il Barcellona

CorMezz : Se salta Trippier l’alternativa del Napoli è Youcef Atal : Nonostante i tifosi del Tottenham abbiano incitato Trippier a venire a Napoli, l’affare si è complicato, complice le richieste della società inglese che, già prima di conquistare la finale di Champions, chiedeva 40 milioni per il calciatore. Cifra che il Napoli non è convinto di voler sborsare. Così Giuntoli studia l’alternativa che, secondo il Corriere del Mezzogiorno sarebbe Youcef Atal, esterno classe ’96 del Nizza e della ...

Domani allerta meteo tra neve e mareggiate A Napoli salta la processione di S. Gennaro : Pioggia, neve, grandine, mareggiate, burrasche e vento forte con temperature in netta diminuzione. Domani il tempo sarà in peggioramento su tutto il paese, da nord a sud. Con piogge sugli appennini e ...

Il maltempo a Napoli ha fatto saltare la processione di San Gennaro : L'inclemenza del tempo a Napoli fa cancellare la tradizionale processione in onore di San Gennaro. La celebrazione in onore del santo patrono si terrà in Duomo presieduta dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe, il quale alle 17.30 si recherà nella cappella di San Gennaro per portare in processione la teca con il sangue del martire e il busto argenteo. La Protezione civile della Campania intanto ha diramato una nota ...

Napoli - le ultime dall’allenamento : Insigne torna in gruppo ma salta la partitella : Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri di Carlo Ancelotti preparano il match contro il Cagliari per il posticipo della 35^ giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.30. La squadra ha svolto attivazione in avvio con l’ausilio anche di ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico sul campo 1. Di seguito mini torneo a 4 squadre sul campo 2. Si è imposta la formazione composta da Ospina, Ghoulam, ...

Napoli - Insigne è un mistero : salta anche Frosinone? : come se tutto si fosse fermato a quella sostituzione al San Paolo. Nel giovedì santo di Passione: Lorenzo Insigne è ancora fermo lì, al faccia a faccia con Carlo Ancelotti accusato di averlo ...

Napoli - Maksimovic salta l'Atalanta : i tempi di recupero... : Infrazione al dito del piede per Nikola Maksimovic , che salterà l'Atalanta. Secondo Sky Sport i tempi di recupero non sono ancora chiari, ma è possibile che salti anche altri impegni. Ieri il difensore serbo, uscito in stampelle giovedì dal San Paolo, si è sottoposto agli accertamenti ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-1 : Mertens non basta - Radu esalta il Grifone : Il Napoli non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Genoa nel posticipo della 31a giornata di Serie A, scontrandosi contro le parate di Radu nonostante la superiorità numerica per oltre un'ora per l'...

Napoli - Hysaj e Mertens possono saltare Empoli : La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Hysaj-Mertens : 'Non è escluso che l'allenatore li tenga fuori, mercoledì, nella trasferta di Empoli . A destra potrebbe giocare Malcuit che è l'alternativa all'...

Napoli - Insigne salta la Roma. In dubbio anche le due gare con l'Arsenal : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Napoli, spunta la clausola per Koulibaly Milik: «Ora gioco con continuità» La clausola per Koulibaly

Napoli - Insigne salta la Roma : contrattura alla coscia destra : Il Napoli perde Lorenzo Insigne per il big match contro la Roma. Il 27enne attaccante ha infatti interrotto l'allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra. Lo ha reso ...

Roma - El Shaarawy : lesione al polpaccio. Salta Napoli e Fiorentina : Niente Napoli e Fiorentina per Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma, che ha lasciato il ritiro della Nazionale subito dopo la partita contro la Finlandia, oggi è stato sottoposto ad esami che ...

