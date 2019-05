Napoli - Meno di 55 giorni all' Universiade Cresce l' attesa per l' evento dell' Estate!

Ventre (Apple Academy) : «De Laurentiis dovrebbe vivere di più Napoli - essere meno estraneo» : Il suo studio è a pochi metri dalla tribuna del San Paolo. “Durante le partite mi altero, perdo la lucidità. Pensi che alle volte devo smettere di guardare. Mio figlio, invece, riesce a rimanere freddo. Lui ha seguito il corso come osservatore a Coverciano, mi fa bene guardare la partita insieme a lui”. Professore, partiamo dalla Apple Academy che Lei dirige. Come vanno le cose? A che punto siamo? So che nei prossimi giorni ...

Napoli - Viminale : con Salvini meno uccisi : 17.29 Dopo la sparatoria a Napoli, in cui è rimasta ferita una bimba di 4 anni, e gli attacchi al ministro Salvini sulla sicurezza, fonti del Viminale ricordano che i delitti in Italia sono in calo. Nel raffronto tra 2018 e 2019 i delitti sono -15%: -12,2% omicidi, -16,2% tentati omicidi, -32,1% violenze sessuali, -20,9% rapine, -15,1% furti. A Napoli, da quando al Viminale c'è Salvini, gli omicidi sono stati 14, di cui 5 di camorra. Negli ...

Napoli : da Mertens a Verdi e Insigne - la rosa vale 70 milioni in meno : Resterà, probabilmente, il secondo posto a sostenere il primo anno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Un qualcosa di dignitoso, certo, anche se nella passata estate, intorno al suo nome, fu ...

Sì al Napoli europeo - anche con un allenatore meno costoso di Ancelotti : La discussione La discussione sul Napoli dell’era De Laurentiis riflette, a grandi linee, la più tipica e ultrasecolare querelle cittadina. Da una parte la minoranza borghese della città, che attraverso l’attenta gestione di bilanci, lo sviluppo di giovani talenti, la priorità delle responsabilità e delle capacità individuali sul sistema di gioco, e la sostenibilità del progetto, crede nella possibilità che il Napoli, attraverso le sue ...

Sì al Napoli europeo - anche con un allenatore meno caro di Ancelotti : La discussione La discussione sul Napoli dell’era De Laurentiis riflette, a grandi linee, la più tipica e ultrasecolare querelle cittadina. Da una parte la minoranza borghese della città, che attraverso l’attenta gestione di bilanci, lo sviluppo di giovani talenti, la priorità delle responsabilità e delle capacità individuali sul sistema di gioco, e la sostenibilità del progetto, crede nella possibilità che il Napoli, attraverso le sue ...

Napoli - operai licenziati da Fca salgono su campanile per protesta : “Per noi nemmeno reddito di cittadinanza” : Due operai, licenziati dalla Fca dopo aver esposto nell’ambito di una manifestazione a Pomigliano d’Arco (Napoli) il manichino di Sergio Marchionne impiccato, sono saliti per protesta sul campanile della Chiesa del Carmine, in piazza Mercato a Napoli, dove hanno esposto un grande striscione con la scritta ‘reddito di cittadinanza per licenziati non c’è‘. Altri operai, tra i quali i licenziati della ditta ...

Rumeno Hategan arbitra Napoli-Arsenal : ROMA, 16 APR - Sarà l'arbitro Rumeno Ovidiu Hategan a dirigere, giovedì prossimo al San Paolo, la partita Napoli-Arsenal, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Internazionale dal 2008,...

Napoli - l’importanza di chiamarsi Carlo Ancelotti : 13 punti in meno rispetto a Sarri e nessuno lo critica : Se si chiamasse Eusebio, magari sarebbe addirittura stato vicino all’esonero, come è successo a Di Francesco alla Roma, crocifisso per colpe non sue. Se si chiamasse Stefano, magari la società avrebbe fatto un duro comunicato di delusione sugli ultimi risultati, come ha appena fatto la Fiorentina con Pioli. Se si chiamasse Luciano, la dirigenza starebbe già programmando la prossima stagione con un altro tecnico, come fa l’Inter per il ...

Aumenta la tassa di soggiorno a Napoli - de Magistris minimizza : «Da noi si paga meno» : «Non c'è da preoccuparsi. Non c'è alcun aumento sproporzionato, anzi la nostra tassa di soggiorno è al di sotto di quella di altre città italiane ed europee...

Il Napoli senza Fabiàn Ruiz è un Napoli Meno sensuale : Il cuore e la mente Ci sono giocatori e giocatori. Uomini e uomini. Alcuni, se sei appassionato e tifoso di calcio, ti rapiscono il cuore, altri la mente. A seconda delle peculiarità di un giocatore, ti si sviluppa dentro un’emozione diversa. C’è il talento, l’esplosività, la generosità, l’atleticità, la qualità tecnica, l’esuberanza, la fantasia, la discrezione, la compostezza, la personalità, l’altruismo, l’egoismo (sano), la capacità di ...

Gazzetta : il Napoli è la squadra meno fallosa del campionato : I luoghi comuni sul Milan La Gazzetta fa il punto sulle squadre che commettono più falli in Serie A. Lo Fa per sottolineare che il Milan di Gattuso non è affatto aggressivo e prova a smontare il luogo comune che perseguita il suo allenatore. I rossoneri sono la seconda squadra più corretta della Serie A. Hanno commesso 292 falli in 27 partite. Più corretto del Milan è soltanto il Napoli di Ancelotti che di falli ne ha commessi 285, per una media ...