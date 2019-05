Napoli | lascia il centro tecnico di Castel Volturno | per motivi familiari

forzazzurri

(Di giovedì 9 maggio 2019) David Ospina non sarà presente aldiIl portiere azzurro David Ospina ha ottenuto un permesso per ragionie per un periodo non sarà presente altecnido di. Al momento non ci sono ulteriori notizie a riguardo, ma nelle prossime settimane per il finale di stagione non si vedrà il portiere colombiano del. Fonte SSCLeggi anche Riscatto Ospina, futuro in bilico! Karnezis verso l’addio. La situazione Potrebbe interessare Albiol: “Felice di tornare, stagione positiva. Il club vuole crescere con Ancelotti. L’unico rammarico l’Arsenal. Sulla Juve, Insigne ed il gruppo…” L'articoloildi: perproviene da ForzAzzurri.net.

