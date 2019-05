MotoGp | Lorenzo con le spalle al muro | il team principal della Honda inchioda il

MotoGp - clima pesantissimo per Lorenzo alla Honda : il team giapponese pronto a scaricare il maiorchino : La Honda non ha più nessuna intenzione di aspettare che Lorenzo si desti dal torpore iniziale, già a Le Mans i giapponesi vogliono risultati La pazienza comincia a scarseggiare, i risultati non arrivano e la situazione in casa Honda è tutt’altro che serena. Jorge Lorenzo non riesce ad adattarsi alla nuova moto, nonostante la Casa giapponese continua a portare nuove componenti per provare a rendergli il più comoda possibile la ...

MotoGp – Test Jerez - Jorge Lorenzo ottimista nonostante le cadute : “sono dolorante - ma sto bene” : Due cadute ma sensazioni positive: Jorge Lorenzo ottimista dopo la sua giornata in pista ai Test di Jerez de la Frontera Si è tenuta ieri un’importante giornata di Test, a Jerez de la Frontera, per i piloti della MotoGp. Dopo aver disputato domenica il Gp di Spagna, i campioni delle due ruote sono tornati in pista per Testare importanti novità e lavorare sodo con i loro team. AFP/LaPresse Giornata soddisfacente ma… dolorosa, ...

MotoGp - Test Jerez de la Frontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : Rossi fuori dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

MotoGp - errore colossale di Pol Espargaro a Jerez : festeggia ma la gara non è finita. E Lorenzo lo beffa… : Il pilota della KTM ha chiuso il gas con un giro d’anticipo rispetto alla bandiera a scacchi, perdendo la posizione a favore di Jorge Lorenzo Un errore colossale, che potrebbe costare caro alla KTM nella classifica Costruttori. Pol Espargaro si è reso protagonista di una clamorosa topica, chiudendo il gas con un giro d’anticipo rispetto alla bandiera a scacchi del Gp di Jerez, perdendo la dodicesima posizione a favore di Jorge ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a pezzi dopo Jerez : “deluso e preoccupato. Risultato pessimo - non sono a mio agio” : Jorge Lorenzo deluso e preoccupato dopo il 12° posto ottenuto nella gara di Jerez: il pilota spagnolo non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Honda Mentre la Honda di Marc Marquez domina sul circuito di Jerez, quella di Jorge Lorenzo chiude la gara spagnola in 12ª posizione. Un Risultato pessimo per il pilota iberico che, nel post gara, non nasconde la sua preoccupazione per un feeling con la moto che stenta ad arrivare. ...

MotoGp - Claudio Domenicali distrugge Jorge Lorenzo : che attacco nei confronti dello spagnolo : Il CEO della Ducati ha parlato del pilota spagnolo, non risparmiandogli una velenosa frecciatina Il rapporto tra Claudio Domenicali e Jorge Lorenzo è tutt’altro che idilliaco, a maggior ragione dopo l’addio dello spagnolo alla Ducati per trasferirsi alla Honda. AFP/LaPresse Il CEO del team di Borgo Panigale non ha lesinato una frecciatina nei confronti del rider maiorchino, classificatosi dietro Danilo Petrucci nelle qualifiche ...

MotoGp – Marquez soddisfatto a Jerez - lo spagnolo svela : “la caduta di Lorenzo? Ecco cosa gli ho detto” : Marc Marquez, il record rubato da Quartararo e le cadute di Jorge Lorenzo: le parole del campione del mondo in carica al termine delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da ...

MotoGp – Lorenzo - la caduta in qualifica ed i giovanissimi in prima fila a Jerez : “a questo punto cacciamo i 40enni e facciamo arrivare i 15enni” : La caduta al termine delle qualifiche e i giovanissimi piloti in prima fila a Jerez de la Frontera: le parole di Jorge Lorenzo E’ Fabio Quartararo il poleman del Gp di Jerez de la Frontera: il giovane pilota francese della Petronas ha concluso le qualifiche del Gp di Spagna davanti a tutti i suoi rivali, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Franco Morbidelli e il campione del mondo in carica Marc ...

MotoGp - Jorge Lorenzo compie 32 anni al GP di Spagna : gli auguri di Dorna in un video : La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

MotoGp - Domenicali su Lorenzo : "Gran pilota o campione? Sempre dietro a Petrucci..." : Nuovo capitolo del duello verbale tra Claudio Domenicali e Jorge Lorenzo . L'amministatore delegato della Ducati ha parlato del momento che sta attraversando Petrucci, ma non ha risparmiato una ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Marc Marquez vuole la pole position - ma Lorenzo e le Ducati incombono : Cosa dobbiamo attenderci dalle qualifiche di questo pomeriggio in vista del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP? Secondo quanto visto nella giornata di ieri tutto sembra ruotare attorno ad uno scontro Honda-Ducati a Jerez de la Frontera, ma non tutto è già deciso. Marc Marquez, come sempre, è il favorito numero uno per centrare la partenza al palo in vista della gara di domani, ma i rivali non mancheranno. Il campione del mondo in carica, per ...

Il campione di eSport MotoGp Lorenzo Daretti entra in squadra con Monster Energy Yamaha MotoGP : Monster Energy Yamaha MotoGP è orgogliosa di essere la prima squadra ad annunciare il suo Factory Rider ufficiale per MotoGP eSport grazie al due volte campione del mondo di eSport Lorenzo Daretti.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli: Leggi altro...

MotoGp - Jorge Lorenzo in cerca di certezze a Jerez : “fa molto caldo - dovrò migliorare ancora” : Jorge Lorenzo ha parlato a caldo dopo le prove libere del venerdì in quel di Jerez, il pilota della Ducati ha chiuso nono Jorge Lorenzo quest’oggi ha chiuso al nono posto le prove libere del venerdì in quel di Jerez. Il pilota della Ducati ancora fatica a trovare il feeling con la nuova moto, ma dei miglioramenti si stanno vedendo come rivelato anche da Lorenzo a Skysport: “Sono soddisfatto di quanto fatto, anche se oggi faceva ...