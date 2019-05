Morto il 28enne egiziano accoltellato a Monza dal suo coinquilino

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Valentina Dardari Arrestato un uomo di 29 anni, anche lui, per omicidio volontario aggravato. Alla base del tragico gesto forse una banale lite Èil giovanedi 28 anni che nella notte tra il 7 e l’8 maggio era statodal suo, un 29enne che condivideva con lui e un altro connazionale l’appartamento sito in via Calatafimi, a. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti alla base dell’omicidio ci sarebbe un banale litigio, dovuto a quanto sembra dalla scomparsa di un cellulare o di un portafoglio. La lite sarebbe iniziata con insulti e urla, fino a raggiungere il drammatico epilogo. In breve tempo la discussione si è trasfornata in tragedia. Il 29enne ha afferrato un coltello e ha aggredito il giovane, colpendolo più volte al viso. Vittima e carnefice sarebbero risultati entrambi cittadini irregolari su territorio italiano, ...

CriptovaluteITA : se la persona è capace di risalire all'indirizzo ip del coglione di turno e da questo all'indirizzo, succede che gl… - ACasperia : Incidente mortale nel teramano, morto giovane 28enne -