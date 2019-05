Modifiche alla viabilità nell' area dell' autodromo e parcheggi straordinari nel weekend

Milano. M2 : Modifiche alla linea per lavori di impermeabilizzazione della galleria : Proseguono i lavori per il completo rinnovamento della linea M2 della metropolitana. Con un investimento complessivo di oltre 440 milioni

Pensioni : Quota 100 - la Uil chiede nuove Modifiche alla misura : "Hanno cercato di farci dire che siamo contro Quota 100 e reddito di cittadinanza, noi non siamo contro, ma vorremmo correggere gli errori", lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, chiedendo un tavolo di confronto con il governo gialloverde al fine di discutere sui correttivi da apportare alla misura tanto ambita da migliaia di lavoratori italiani. Barbagallo chiede correttivi su Quota 100 Come ormai noto, la misura che ...

Pieve Cesato. 61Sagra della Campagna. Modifiche alla viabilità : Prende il via domani, 30 aprile, a Pieve Cesato la 61'Sagra della Campagna', sei giorni all'insegna di spettacoli, cultura, musica, giochi per bambini e gastronomia, con tante specialità tipiche romagnole. Quella di Pieve Cesato è una delle sagre più vecchie e tradizionali della Romagna , realizzata ...

Garante Privacy - le Modifiche alla piattaforma Rousseau sono ininfluenti : Roma, 5 apr., askanews, - Sul caso della piattaforma Rousseau 'le accuse di parzialità rivolte, reiteratamente, all'Autorità in ragione della pregressa esperienza politico-istituzionale del suo ...

Google Duo introduce Modifiche alla gestione dei contatti - i messaggi audio e altro in un aggiornamento lato server : Google Duo riceve delle modifiche al modo in cui si selezionano e si interagisce con i contatti. In precedenza, il selettore di contatti di Duo proponeva schede separate per video e audio, mentre ora è presente un'unica scheda nella quale è possibile scegliere se registrare audio oppure video dopo aver selezionato un contatto, inoltre, ora è possibile inviare un messaggio solo audio, a differenza di prima che era solo video. Sono stati aggiunti ...

Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Saint-Barthélemy e Cerellaz : L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica informa che sono previste Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali

Giornata nazionale della memoria - manifestazione il 21 marzo - Modifiche alla viabilità : L'Aquila - Il Comando di Polizia Municipale rende noto che giovedì 21 marzo, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione XXIV Giornata nazionale della memoria e dell’Impegno, si svolgerà un corteo al quale è previsto che prenderanno parte circa tremila persone. Il corteo, partendo dal polo scolastico di Colle Sapone raggiungerà piazza Duomo, percorrendo via Acquasanta, via Panella, viale Gran Sasso, piazza ...

Dal riscatto della laurea over 45 alla colf tax : tutte le Modifiche al decretone Tria : sconti e incentivi per la crescita : Gli anni di università potranno essere fatti valere per la pensione, a costi agevolati, da chi ha cominciato a lavorare dal 1996, a prescindere dall’età. I centri per l’impiego si faranno carico anche dei working poor, chi un lavoro ce l’ha ma con un salario troppo basso

