Milano | titolare della Lamina patteggia un anno e 10 mesi per morte di 4 operai in

(Di giovedì 9 maggio 2019) Une 10, pena sospesa, e un risarcimento – già erogato – di circa 4,5 milioni di euro alle famiglie deglimorti e all’Inail. È stato accordato ilmento a Roberto Sanmarchi, il, l’azienda metallurgica didove il 16 gennaio 2018 morirono 4a causa di una fuoriuscita di gas argon nella vasca di un forno. La decisione è stata presa dal gup del Tribunale di, Manuela Scudieri, che ha accolto la richiestaprocura e dei legali dell’imputato, accusato di omicidio colposo plurimo con l’aggravante di aver commesso il fatto in violazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’inchiesta – coordinata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Gaetano Ruta e Letizia Mocciaro – aveva evidenziato una serie di falle nei sistemi di sicurezzafabbrica, messi in luce da una complessa ...

