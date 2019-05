Milan | Scaroni ripone piena fiducia in Gattuso | “la Champions dista solo 3 punti

Milan - Scaroni : 'Fiducia massima in Gattuso e dirigenti. Ottimista per la Champions' : A San Siro, ad assistere alla vittoria del Milan sul Bologna, c'era anche Paolo Scaroni. Il presidente rossonero, seduto nel suo solito posto in tribuna, ha prima esultato per i gol di Suso e Borini. ...

Milan - Scaroni : “Gattuso? Decidono Leonardo e Maldini” : Milan Scaroni – Terremoto in casa Milan dopo la sconfitta con il Torino. Il match dello Stadio Olimpico ha messo a serio rischio la qualificazione in Champions dei rossoneri e, adesso sarà davvero dura ottenere il quarto posto. Gattuso si è assunto le proprie responsabilità, ma a parlare adesso è stato il presidente Scaroni. Quest’ultimo […] L'articolo Milan, Scaroni: “Gattuso? Decidono Leonardo e Maldini” proviene ...

Milan - Scaroni : 'C'è un video con 32 cori razzisti dei tifosi della Lazio' : Dopo l'episodio dello striscione esposto in città, quello inneggiante a Mussolini, ndr, ha aggiunto Scaroni ai microfoni di 'Radio anch'io sport', 'era cosa ovvia che il direttore di gara e i suoi ...

Milan - Scaroni : "Senza Champions impatto economico evidente. Gattuso - decidono Leonardo-Maldini" : La sconfitta di Torino ha fatto perdere il quarto posto al Milan e ha messo a rischio la posizione di Gattuso , il presidente Scaroni cerca di fare ordine senza drammatizzare ma non svicolando dai ...