Migranti | Marina ne soccorre 40 al largo della Libia Salvini | “Io porti non ne do”

Migranti - Marina soccorre 40 Migranti al largo della Libia. Salvini : ‘Porti non ne do’ : Circa 40 migranti sono stati soccorsi, al largo delle coste della Libia, da una nave della Marina militare italiana. Secondo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il salvataggio è avvenuto questa mattina all’interno della zona di ricerca e soccorso (Sar) libica. “Io porti non ne do – ha commentato il vicepremier leghista – Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in ...

11 : 26 | Nave della Marina Militare soccorre Migranti al largo della Libia : 09.05.2019 - Una trentina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una Nave della Marina Militare italiana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il recupero dei migranti è avvenuto questa mattina.

Libia - La Boldrini pro Migranti - attacca e critica Conte e la marina libica (VIDEO) : “Avete strategia solo elettorali” : In aulta si parla della Libia, Laura Boldrini critica il governo riferendosi al presidente del consiglio Giuseppe Conte Boldrini a Conte: “Non siete in grado di avere strategia che non sia elettorale” Nell’Aula della Camera dei deputati l’informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, sui recenti sviluppi della situazione in Libia. L’intervento … Continue reading Libia, La ...

Ong - De Falco (ex-M5s) : “Metto al servizio la mia esperienza nella Marina. Chi specula su Migranti fa politica riprovevole” : “Salirò sicuramente sulla nave Mare Jonio se ci saranno le condizioni per farlo. Non intenderei essere un passeggero zavorra, ma vorrei avere una funzione di utilità a bordo, mettendo a servizio la mia esperienza di ufficiale di Marina, fermo restando che ovviamente c’è un comando di bordo. Io vorrei essere una sorta di armatore a bordo”. Sono le parole del senatore Gregorio De Falco, ex M5s, ora al Gruppo Misto, nel corso della ...

Mercantile dirottato dai Migranti - dopo il blitz della Marina è in porto a Malta : 12 bimbi a bordo : Il Mercantile El Hiblu 1 dirottato ieri dai migranti al largo delle coste libiche è entrato in porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate. La nave, con a bordo oltre 100 migranti, è attraccata alle 8,30 al Boiler Wharf, lo stesso molo dove sbarcarono i migranti della nave Aquarius a settembre de...

