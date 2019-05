Meteo Napoli | maltempo fino al weekend Da Lunedì sole e caldo

Domani allerta Meteo tra neve e mareggiate A Napoli salta la processione di S. Gennaro : Da nord a sud temperature in diminuzione, pioggia, temporali, grandine e fiocchi sopra i 500 metri, venti forti e burrasche in Liguria.

Domani allerta Meteo tra neve e mareggiate A Napoli salta la processione di S. Gennaro : Pioggia, neve , grandine, mareggiate , burrasche e vento forte con temperature in netta diminuzione. Domani il tempo sarà in peggioramento su tutto il paese, da nord a sud. Con piogge sugli appennini e ...

Allerta Meteo in Campania : a Pasquetta chiusi i parchi pubblici a Napoli : I parchi pubblici di Napoli a Pasquetta resteranno chiusi a causa dell’ Allerta Meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede per domani 22 aprile 2019 “venti forti o molto forti sud-orientali, con locali raffiche, sulle isole e sui comuni costieri, mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate“: lo rende noto il Comitato operativo comunale con una nota in cui si raccomanda prudenza in ...

Maltempo - allerta Meteo a Napoli : domani scuole aperte e parchi chiusi : domani a Napoli scuole aperte , ma parchi chiusi a causa della nuova ondata di Maltempo . Il Comitato operativo comunale per le emergenze di protezione civile si è riunito immediatamente per esaminare il bollettino e l’ allerta meteo emessi dalla Protezione civile regionale. Nell’avviso di allerta sono previsti “venti forti nord orientali con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili ...

Previsioni Meteo a Napoli dal 25 marzo : crollo delle temperature - torna il freddo : Chi credeva che con l'arrivo della primavera oramai il peggio sarebbe passato, dovrà presto ricredersi perché le Previsioni del meteo per la provincia di Napoli per i prossimi giorni non preannunciano nulla di buono. Se è vero che per il weekend in arrivo a prevalere sarà il cielo sereno, a partire dal lunedì 25 marzo, invece, la situazione dovrebbe peggiorare con un nuovo crollo delle temperature, gelo e forse anche neve a quote molto basse. ...