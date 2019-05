Meteo | Italia spaccata in due | pioggia e freddo al Nord | qualche ora di caldo al Sud E

Meteo - misteriose nuvole nel cielo del Sud Italia : lo spettacolo dell’Arcobaleno di Fuoco [FOTO] : Spettacolari immagini arrivano dal cielo sullo Stretto di Messina, dove sono state fotografate nuvole dall’aspetto misterioso. Come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, le nuvole presentavano una particolare forma allungata ma soprattutto erano illuminate da colori accesi, quasi fosforescenti, che dall’azzurro andavano al rosso per creare uno spettacolo mozzafiato. Probabilmente si tratta di un ...

Allerta Meteo Estofex : attenzione a grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento al Nord Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna, che riguardano anche l’Italia. In particolare, è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani settentrionali, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 1 anche per il sud-est della Germania e l’Austria, principalmente per forti venti. Stesso livello anche ...

Meteo - Maggio freddissimo sull’Italia : da Aosta a -1°C ai +3°C di Lecce - tutti i record battuti nelle ultime 48 ore : Il Meteo di Maggio continua a riservare importanti sorprese per il freddo anomalo che sta condizionando l’evoluzione del tempo in Italia: tra ieri e oggi, varie località hanno battuto o eguagliato il precedente record storico di freddo mensile nel nostro Paese. Ieri, Martedì 7 Maggio, la temperatura minima ha raggiunto il valore più basso di sempre da quando esistono le rilevazioni ad Aosta Pollein con -0,7°C (il precedente record di ...

Meteo Protezione Civile domani : nuovo peggioramento sul Nord Italia - ecco i dettagli : Nella giornata di domani una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà da Ovest alla nostra penisola apportando un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Tempo generalmente stabile...

Meteo - la primavera è un flop : nel weekend freddo e temporali in tutta Italia : La primavera è arrivata da oltre un mese, ma solo sul calendario: continua infatti il Meteo piuttosto capriccioso delle ultime settimane, e anche il prossimo weekend sembra essere sulla stessa...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuvole e piogge al Nord in settimana - Domenica di maltempo in tutta Italia : Mentre ci godiamo una giornata finalmente libera dal maltempo in tutta Italia, già da domani, mercoledì 8 maggio, nuvole e piogge torneranno ad interessare il Nord e sarà così, in linea generale, anche per il resto della settimana, con la nuvolosità e qualche piovasco che si faranno occasionalmente strada verso sud. Per Domenica 12 maggio, invece, ci attende un generale peggioramento delle condizioni Meteo su tutto il Paese, con fenomeni un po’ ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : l’Uragano Artico porta freddo - piogge - temporali - vento e neve al Centro-Sud - da domani bel tempo in tutt’Italia : È stato un primo weekend di maggio di forte maltempo in Italia, soprattutto al Centro-Nord, dove una sorta di “Uragano Artico” ha portato freddo, forti venti, piogge e neve fino a quote bassissime, facendoci ripiombare in inverno. Tanta la pioggia caduta tra Emilia-Romagna e Veneto, grandi i disagi creati dal maltempo con vittime, feriti e dispersi a causa delle condizioni Meteo pericolose. Oggi al Nord tornerà il bel tempo, mentre l’Uragano ...

Meteo - il Maltempo flagella l’Italia e si sposta al Sud : i bollettini della Protezione Civile [MAPPE] : Meteo – Il Maltempo provocato dall’Uragano Artico continua a flagellare l’Italia e come abbiamo già visto nei precedenti aggiornamenti di MeteoWeb, nelle prossime ore si sposterà al Sud. La situazione è particolarmente estrema con un morto, due dispersi, decine di feriti e danni per milioni di euro a causa delle piogge torrenziali e del vento impetuoso che nelle ultime ore hanno interessato gran parte del Centro/Nord. Ma nelle ...

Meteo shock - l’Uragano Artico flagella l’Italia : situazione drammatica per il maltempo - morti e dispersi [LIVE] : Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa prima Domenica di Maggio ha ripercussioni drammatiche sul territorio: le piogge torrenziali, la neve abbondante fino a bassa quota, il vento impetuoso e le mareggiate stanno provocando un vero e proprio disastro con decine di feriti e purtroppo anche morti e dispersi. L’Uragano Artico che dalla scorsa notte sta flagellando il Nord Italia ha raggiunto raffiche di vento di ...

Meteo - colpo di coda dell’inverno su tutta Italia : tornano freddo e piogge - la situazione da Nord a Sud : colpo di coda dell’inverno su tutta Italia: la primavera continua a farsi attendere. A farla da padrone è il freddo accompagnato da temporali, venti forti e nevicate a bassa quota. Le temperature sono in netta diminuzione in questi giorni: sono attesi cali di oltre 10 gradi al di sotto della norma. L’ondata di maltempo arriva dopo un inverno caldo che ha fatto registrare temperature di circa 0,40°C superiori alla media storica e 1/3 ...

Meteo - è maggio ma sembra novembre pioggia e freddo in tutta Italia. Torna anche la neve : È la prima domenica di maggio, ma dal punto di vista Meteorologico sembra novembre. L'Italia è sotto l'attacco di una fredda ondata instabile dovuta all'annunciato arrivo d'aria gelida proveniente ...

Previsioni Meteo per i prossimi giorni in Italia : ancora qualche giorno di pioggia e maltempo - poi una tregua : Le Previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Lunedì 6 maggio: Nord: bel tempo salvo residui annuvolamenti attesi al mattutino su Emilia-Romagna e Triveneto con qualche debole fenomeno associato, nevoso sui rilievi emiliani-romagnoli oltre i 700-800 metri. Centro e Sardegna: all’inizio molte nubi compatte con rovesci e qualche nevicata oltre i 700-800 metri su marche ed abruzzo ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : bel tempo su tutt’Italia solo martedì 7 - poi due giorni di maltempo al Nord : È iniziato un weekend tipicamente invernale sull’Italia, nonostante siano i primi giorni di maggio. In queste ore il maltempo sta interessando quasi tutta Italia, in modo particolare il Nord dove nelle prossime ore si assisterà ad un peggioramento delle condizioni che porterà neve a quote collinari, freddo e forti temporali. Nella giornata di domani, domenica 5 maggio, il maltempo si sposterà anche al Centro, in particolare su Toscana e Marche ...