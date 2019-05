Meteo Giro d’Italia

retemeteoamatori

(Di giovedì 9 maggio 2019) Da Sabato 11 Maggio 2019 prenderà il via la nuova edizione della corsa rosa, ild’Italia. Noi di ReteAmatori, vi pubblicheremo in questa pagina per ogni tappa: il percorso e le condizionipreviste alla Partenza, durante la Corsa e all’Arrivo. Tappa 1 – Bologna → Bologna San Luca Cronometro cittadina di km 8,2 la difficoltà risulta media. Degli 8km previsti sono 6 di pianura e gli ultimi 2km più impegnativi, con rampe severe (fino al 16%) a brevi tratti attorno al 8-9%. Altimetria – Fonte di Riferimentoditalia Planimetria – Fonte di Riferimentoditalia Condizionipreviste Sabato 11 Maggio 2019 A Bologna avremo tempo in graduale peggioramento, con possibilità di precipitazioni in serata anche di forma temporalesca. La partenza vedrà condizioni di tempo parzialmente nuvoloso, non ...

