MENTRE ERO VIA | FICTION Anticipazioni e diretta ultima puntata | Vittorio e Monica

MENTRE ERO via - Fiction/ Anticipazioni e diretta ultima puntata : Stefano indaga : Mentre ero via Fiction Rai 1, Anticipazioni e diretta ultima puntata 9 maggio 2019. Monica scopre un'ultima verità che potrebbe cambiare tutto

MENTRE ERO via - fiction Rai/ Anticipazioni ultima puntata 9 maggio : il finale di stagione : Mentre ero via fiction Rai 1, Anticipazioni ultima puntata 9 maggio 2019. Monica scopre un'ultima verità che potrebbe cambiare tutto...

Finale MENTRE ERO via - parla Vittoria Puccini. Riassunto ultima puntata : Mentre ero via, Finale: Riassunto ultima puntata. Vittoria Puccini rompe il silenzio al TG1 E’ intervenuta negli ultimi minuti della diretta del TG1 delle 20.00 di stasera Vittoria Puccini, protagonista della seguitissima fiction di Rai1 Mentre ero via, nella quale recita assieme a Francesca Cavallin, Flavio Parenti, Giuseppe Zeno e altri attori molto noti. Intervistata dalla giornalista del TG1, Vittoria Puccini stasera ha parlato del ...

MENTRE ERO via 2/ Ci sarà la seconda stagione? La domanda di Giuseppe Zeno : Mentre ero via stasera va in onda su Rai1 con la sua ultima puntata: ci sarà la seconda stagione della fiction con Vittoria Puccini?

MENTRE ERO via : Vittoria Puccini presenta la sua controfigura e ringrazia i fan : Vittoria Puccini prima del “gran finale” di Mentre Ero Via ringrazia i fan e presenta la sua controfigura Mentre ero via sta per giungere al capolinea. Dopo sei lunghe settimane, la fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi, infatti, questa sera (giovedì 9 maggio) andrà in onda con l’ultima puntata. Il […] L'articolo Mentre ero via: Vittoria Puccini presenta la sua controfigura e ...

MENTRE ERO via – Sesta e ultima puntata di giovedì 9 maggio 2019 – Anticipazioni - trama. : Mentre ero via è la nuova fiction del giovedì sera di Raiuno orfano della combricola capitanata da Sur Angela che ha terminato il ciclo di puntate della serie. Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno sono i protagonisti su Rai1 di un intrigante melò-mystery, in sei prime serate. Mentre ero via La fiction racconta il percorso difficile […] L'articolo Mentre ero via – Sesta e ultima puntata di giovedì 9 maggio 2019 – Anticipazioni, trama. sembra ...

MENTRE ERO VIA 2/ Ci sarà la seconda stagione? Vittoria Puccini mette in crisi i fan : MENTRE ero via stasera va in onda su Rai1 con la sua ultima puntata: ci sarà la seconda stagione della fiction con Vittoria Puccini?

MENTRE ERO Via 2 ci sarà? Nel finale della prima stagione Monica scopre tutta la verità : Mentre ero via 2 ci sarà? Al momento sembra che tutto giochi a sfavore di un possibile rinnovo della fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, tutto tranne gli ascolti. In queste settimane milioni di italiani, al giovedì sera, si sono dati appuntamento davanti alla televisione per scoprire la verità sulla dannata notte in cui la bella Monica ha perso tutto, marito compreso, e pezzo dopo pezzo hanno fatto piani e progetti riguardo a questo ...

MENTRE ERO via/ Anticipazioni 9 maggio - video : Monica scopre che... - finale stagione - : Mentre ero via, Anticipazioni ultima puntata 9 maggio 2019. Monica scopre un'ultima verità che potrebbe cambiare tutto, anche chi considera suo amico.

MENTRE ERO via : Stasera l'ultima puntata della Fiction Rai : Finale di stagione della Fiction che vede protagonista Vittoria Puccini. Vediamo cosa succederà nell'appuntamento di Stasera.

Replica 'MENTRE ERO via' : l'ultima puntata online in streaming su Rai Play : Questa sera 9 maggio andrà in onda l'ultima puntata della fiction televisiva 'Mentre ero via'. La serie in questione volgerà al termine e gli spettatori potranno scoprire la verità riguardo la vita di Monica, la donna che nel corso di un incidente nella villa ha perso la memoria degli ultimi 8 anni da lei vissuti. I ricordi però ricominceranno nuovamente ad affiorare, conducendola finalmente sulla strada della completa verità. Chi non potesse ...

MENTRE ERO VIA/ Anticipazioni 9 maggio - video : 'Sono io la causa..' - finale stagione - : MENTRE ero via, Anticipazioni ultima puntata 9 maggio 2019. Monica scopre un'ultima verità che potrebbe cambiare tutto, anche chi considera suo amico.

MENTRE ERO via - anticipazioni ultima puntata : Monica recupera la memoria : I telespettatori sono avvisati: niente è come sembra nella sesta e ultima puntata di Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Monica, e i colpi di scena sono dietro l’angolo fino alla fine. Dopo la pausa per le festività pasquali, la serie scritta da Ivan Cotroneo (l’ideatore anche del grande successo che è stata La compagnia del cigno) e Monica Rametta ha ripreso la sua corsa per gli ultimi due ...

MENTRE ERO via 2/ Ci sarà la seconda stagione? Gli ottimi ascolti fanno ben sperare : Mentre ero via stasera va in onda su Rai1 con la sua ultima puntata: ci sarà la seconda stagione della fiction con Vittoria Puccini?