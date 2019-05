MENTRE ERO VIA 2 Ci sarà la seconda stagione? Vittoria Puccini mette in crisi i fan

MENTRE ERO Via 2 ci sarà? Nel finale della prima stagione Monica scopre tutta la verità : Mentre ero via 2 ci sarà? Al momento sembra che tutto giochi a sfavore di un possibile rinnovo della fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, tutto tranne gli ascolti. In queste settimane milioni di italiani, al giovedì sera, si sono dati appuntamento davanti alla televisione per scoprire la verità sulla dannata notte in cui la bella Monica ha perso tutto, marito compreso, e pezzo dopo pezzo hanno fatto piani e progetti riguardo a questo ...

MENTRE ERO via - anticipazioni ultima puntata : Monica recupera la memoria : I telespettatori sono avvisati: niente è come sembra nella sesta e ultima puntata di Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Monica, e i colpi di scena sono dietro l’angolo fino alla fine. Dopo la pausa per le festività pasquali, la serie scritta da Ivan Cotroneo (l’ideatore anche del grande successo che è stata La compagnia del cigno) e Monica Rametta ha ripreso la sua corsa per gli ultimi due ...

MENTRE ERO Via dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Mentre ERO VIA dove vedere. Da giovedì 28 marzo 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Mentre Ero Via dove vedere le puntate in tv e replica La fiction Mentre Ero Via andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 28 marzo. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ...

MENTRE ERO Via cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : Mentre ERO VIA cast. Da giovedì 28 marzo 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Vittoria Puccini è Monica GrossiGiuseppe Zeno è Stefano De AngelisFlavio Parenti è Riccardo GrossiFrancesca Cavallin è Barbara GrossiAntonia Fotaras è SaraRiccardo Antonaci è ...

