Meghan Markle | il significato segreto delle foto e del nome di suo figlio Archie

Royal baby - il look di Meghan Markle per le prime foto costa migliaia di euro : Un candido abito Givenchy (uno dei suoi marchi preferiti) a portafoglio. Tacchi a spillo Manolo Blahnik, perché va bene mostrare le forme del parto, ma anche l'autostima vuole la sua...

Una radiosa Meghan Markle, accanto a suo marito Harry, ha presentato al mondo intero il suo primogenito, Archie Harrison Windsor, a due giorni dal parto.

Meghan Markle e le sue onde post parto #bodypositiveUna radiosa Meghan Markle, accanto a suo marito Harry, ha presentato al mondo intero il suo primogenito, Archie Harrison Windsor, a due giorni dal parto.

A chi somiglia? Mamma Meghan Markle e papà Harry lo presentano al mondo : Il piccolo è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. «Un un carattere dolcissimo, è davvero calmo», ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. «È stato un sogno», ha aggiunto, sorridente al pari di Harry. Harry e Meghan sono apparsi entrambi emozionati e molto felici. Quando lei ha parlato del carattere calmo mostrato dal bebè in queste prime ore di vita, sono scoppiati ...

Il Baby Sussex di Meghan Markle e il principe Harry si chiama Archie : il piccolo George lo aveva già spoilerato a gennaio? : Prime foto del Baby Sussex, della bella Meghan Markle e del principe Harry come famiglia al gran completo. Questo pomeriggio i fan del gossip reale hanno finalmente goduto delle novità relative al primogenito dei Duchi del Sussex e non solo perché i due si sono mostrati a Windsor in tutto il loro splendore con in braccio il loro bambino nato tre giorni fa, ma anche perché le novità non sono mancate. I primi scatti ufficiali del Baby Sussex ...

Meghan Markle e la bellezza inclusiva : nella prima foto di Baby Sussex non nasconde le rotondità del post parto : Perfezione, no grazie: la modella ''normale'' di H&M piace alle donne Leggi Mondo che, tuttavia, sembra aver davvero invertito la rotta , mostrandosi più generoso nella scelta delle modelle - basta ...

Rivelato il nome del royal baby di Harry e Meghan Markle : Archie Harrison Windsor – Mountbatten : “Il Duca e la Duchessa di Sussex sono lieti di annunciare che hanno dato il nome al loro primo bambino”. Con uno scatto in bianco e nero il Principe Harry e Meghan Markle annunciano al mondo come hanno deciso di chiamare il bebè nato la mattina del 6 maggio. Il nome completo scelto dai genitori è Archie Harrison, come precisa una comunicazione di corte. Per l’esattezza Archie Harrison Windsor-Mountbatten (dove ...

