McLaren - Avvistata su strada la Grand Tourer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Annunciata al Salone di Ginevra e già mostrata in alcuni scatti ufficiali durante i collaudi, laè stata immortalata sudai nostri fotografi. Lanon sostituirà un modello attuale ma aprirà alla Casa di Woking nuove opportunità commerciali, rivolgendosi a clienti che cercano maggiore confort nei lunghi viaggi senza rinunciare alle prestazioni di una supercar. La nuova GT debutterà il 15 maggio durante un evento esclusivo.Due posti e linee meno estreme per la GT. Le immagini sono molto interessanti perché svelano numerosi dettagli inediti. La pellicola applicata alla carrozzeria è diversa rispetto a quella utilizzata in precedenza e non copre il frontale e la coda, lasciando virtualmente scoperti tutti gli elementi principali. Si notano quindi le prese d'aria verticali sul parafango posteriore, dove spiccano anche una canalizzazione ...